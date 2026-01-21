線上解說帶路 太魯閣臺地故事地圖上線

故事地圖引領民眾深入體驗太魯閣臺地步道

讓旅遊更具深度，太魯閣國家公園管理處完成「太魯閣臺地故事地圖解說服務平臺」並正式上線。民眾可至太魯閣遊客中心服務臺掃描QR Code，或連上網站，就可以上線體驗，透過故事地圖的引導與解說，隨時觀察並體驗步道特色，不再只是走馬看花。

太魯閣臺地故事地圖，由國立東華大學郭俊麟老師指導太管處6位委外解說員製作完成，共規劃太魯閣臺地9個彼此呼應的解說主題，整合圖文、地圖與多媒體內容，將步道行走、地形起伏、生態觀察及人為行動，串聯為一條可閱讀、可探索的空間敘事路徑。同時也結合太魯閣臺地現地的解說牌示、獨居蜂旅館等解說設施，強化解說功能與地景地貌的連結。



太管處表示，每個解說主題有各自的特色與環境教育內涵，但也彼此串聯，形成一套具一致敘事邏輯的數位解說系統。遊客在走訪步道時，透過步道地圖的引導，有如帶著解說員一般，隨時可以觀察體驗，也獲得更深度的解說內容。