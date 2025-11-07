線上賭場超沒品「輸大錢就不出金」 賭客氣到檢舉！台中警方整團抄掉

台中市警察局刑事大隊今（7）日宣布，破獲一起跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓男子在兩岸經營運動賽事投注網站與線上娛樂城，經營期間出入賭資金額則逾4億餘元，不法獲利亦超過2000萬元。（圖／警方提供）

台中市警察局刑事大隊今（7）日宣布，破獲一起跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓男子在兩岸經營運動賽事投注網站與線上娛樂城，經營期間出入賭資金額則逾4億餘元，不法獲利亦超過2000萬元。台中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日則判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。

台中市刑大偵五隊表示，日前接獲台中市一名朱姓男子檢舉，宣稱自己在「富遊娛樂城」賭博網站中獲利10多萬元，然而在要求網站營運方出金時卻轉不出來，驚覺受騙於是憤而檢舉。

台中市刑大偵五隊獲報後經過長期蒐證，發現主嫌31歲何姓男子為首的12人團隊，在台中市南屯區跨海在中國經營「易倍」運動賽事博弈網站，專營中國地區賭客儲值賭金下注，經營期間1年半以來出入賭資金額逾4億餘元，平均單月出入賭金約2000萬元，不法獲利估計超過2000萬元。

另外，何男也在台經營「富遊娛樂城」賭博網站，專門提供台灣賭客下注。警方指出，如果有賭客在網站上贏了小錢，賭博網站會如實匯錢，若是金額太大，該集團就會以「異常下注」等各種理由拒絕出金，已有多名台人受害。

台中市刑大偵五隊指出，該集團的經營手法，是由員工加入各運動網路直播間，以聊天交友方式搏取他人信任後，再推薦加入運動博弈網站會員，並設定會員人數達百萬人，以此取信被害人誤以為該網站唯有品牌、口碑、保障之投注網站，從而放心儲值下注。主嫌何男又以客服、文書打字工作人員等職缺，在各求職網招攬員工，引誘求職者加入該不法博弈集團從事犯罪工作。

警方日前持搜索票破門逮人，現場逮捕包括何嫌在內共12人，查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物，全案依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署並起訴在案，並聲請簡易判決，台中地方法院近期也判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。

