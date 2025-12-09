線上購物免輸信用卡號 萬事達卡明年初台灣落地

目前國內民眾若在線上購物，除了幾家大型電商，通常得要輸入信用卡卡號。國際發卡組織萬事達卡預計於2030年前，在亞太地區實現線上購物免輸入密碼及卡號的願景，且於明年(2026年)年初在台灣先落地。未來只要一鍵支付，就可以完成線上結帳的流程。

根據經濟部的數據顯示，台灣電商市場在2025年1至10月創下營業額新台幣3,835億元的同期歷史新高。不過，根據萬事達卡線上支付報告中也發現，高達83%的消費者曾經在結帳過程中放棄購物車，而高達近半數(49%)是因為結帳流程過於繁瑣。

為解決民眾線上購物支付的不便，國際發卡組織萬事達卡9日宣布，已經和國內的銀行以及商家合作，從明年初開始，在台灣推出「一鍵支付 (Click to Pay)」的服務，持卡人將享有免輸入卡號的線上支付體驗。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文說：『(原音)基本上就是你把一些E-mail address、你的姓名等等一些很基本資料，儲存在等於是Master Card EMV的一個安全平台中。那每一次你要交易的時候你就去點選，那他就會幫你創一組Token(代碼)，一次性的代碼完成交易。也就是說商戶並不會儲存到你任何的資料，那你每一次要完成交易，只要選Click to Pay。』

根據萬事達卡的規劃，一鍵支付 (Click to Pay)的操作流程，需在萬事達卡一鍵支付網頁建立帳號並綁定卡片，日後在全球任何支援一鍵支付的網站購物時，只要點選「一鍵支付 (Click to Pay)」圖示按鈕，輸入電子信箱或手機號碼完成一次性驗證碼 (OTP)驗證，即可以使用已綁定的卡片進行付款，持卡人將可以免除在不同平台重複輸入卡號、有效日期及安全碼，或逐一綁定支付卡片的繁瑣程序。「一鍵支付」也可結合支付密鑰 (Mastercard Payment Passkeys)，運用手機等裝置內建的生物辨識技術，像是臉部辨識、指紋識別取代OTP完成身份驗證，持卡人將可以擁有更快速的結帳流程。(編輯：許嘉芫)