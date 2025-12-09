線上購物免輸卡號 萬事達卡推一鍵支付

▲萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文宣布，萬事達卡攜手聯邦銀行將率先於明年年初在台灣推出「一鍵支付」 服務，讓持卡人享有免輸入卡號的便捷安全購物體驗，同時降低購物車棄單率。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣電商2025年前10月營業額創同期新高，不過，萬事達卡線上支付報告發現，高達83%消費者曾在結帳過程中放棄購物車，其中近半數是因為結帳流程過於繁瑣。萬事達卡今（9）日宣布，預計於2030年前，在亞太地區實現線上購物免輸入密碼及卡號的願景，而且明年(2026年)年初會在台灣先落地，未來只要一鍵支付，就可以完成線上結帳的流程。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡攜手聯邦銀行將率先於明年年初在台灣推出「一鍵支付」 (Click to Pay）服務，讓持卡人享有免輸入卡號的便捷安全購物體驗，同時也助力商戶降低購物車棄單率，創造更多商機。

萬事達卡「一鍵支付」可大幅簡化線上結帳流程。持卡人在首次使用時，只需在萬事達卡一鍵支付網頁建立帳號並綁定卡片，日後在全球任何支援一鍵支付的網站購物時，只要點選「一鍵支付」圖示按鈕，輸入電子信箱或手機號碼完成一次性驗證碼 (OTP)驗證，即可使用已綁定的卡片進行付款。

萬事達卡「一鍵支付」可讓持卡人免除了在不同平台重複輸入卡號、有效日期及安全碼，或逐一綁定支付卡片的繁瑣程序，更可結合支付密鑰 ，運用裝置內建的生物辨識技術，如臉部辨識、指紋識別取代OTP完成身份驗證，讓持卡人享受更快速、無縫的一鍵結帳體驗。

萬事達卡預計將於2026年年初攜手聯邦銀行、ChargeSPOT及tripool旅步，在台正式上線「一鍵支付」服務，屆時台灣持卡人即可在支援一鍵支付的全球及台灣本地商戶使用此服務，享受更安全、更順暢的購物體驗。

