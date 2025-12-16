線上送禮哪款甜點最受歡迎？LINE年度榜單揭曉冠軍是「它」

〔記者邱巧貞／台北報導〕從日常驚喜到節慶祝福，越來越多消費者習慣透過LINE禮物一鍵完成送禮。隨著歲末送禮旺季到來，LINE也同步公布「2025年度零食甜點排行榜」，結果顯示，相較過去追求話題性與浮誇系甜點，台灣消費者如今更偏好高接受度的經典甜點型商品，讓收禮者不踩雷。

今年榜單冠軍由法蕾．熊天使之鈴可麗露禮盒(6入)奪下，主打外酥內軟、三種口味一次滿足，兼具視覺與口感療癒感；第2名則是紅磚布丁磚享禮盒6入以焦糖、觀音拿鐵與巧克力三種經典口味，加上「收禮者可自選」的彈性設計，成為送禮市場的高容錯選項。

排名第3的LUMONE鹿檬檸檬蛋糕，以酸甜清爽口感，成為近年下午茶與送禮市場的新寵；第4名的玫瑰塔禮盒，則兼顧造型感與節慶氛圍；第5名Joyce Chocolate生巧克力禮盒，主打濃郁口感與高接受度，成為情侶、同事間送禮的經典不敗款。LINE禮物2025年「零食甜點Top5」榜單如下：

Top1：法蕾．熊 天使之鈴可麗露禮盒／6 入(原味／抹茶／巧克力)

Top2：紅磚布丁 磚享禮盒6 入(傳統焦糖／觀音拿鐵／巧克力，可自選)

Top3：LUMONE 鹿檬 長條精裝版「翡翠海島・鹽之花檸檬蛋糕」

Top4：傳遞幸福 四種口味玫瑰塔禮盒(+99 元加購2支玫瑰馬林糖)

Top5：Joyce Chocolate 生巧克力禮盒(25 顆入)

