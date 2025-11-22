線上遊戲平台暗藏危機！歐洲刑警組織曝犯罪組織會潛入聊天室將兒童「武器化」犯駭人罪行！

到了現在，全球網際網路已經非常發達，也讓《Roblox》等線上遊戲平台能夠持續吸引許多青少年與兒童進入遊戲遊玩。因此，對於這些線上遊戲平台的監管就更為重要，許多執法機構也都在開始探索如何更有效的管理線上遊戲平台，以更全面的保護兒童。最近歐洲刑警組織（Europol）的執行董事 Catherine De Bolle 就語出驚人的表示，稱現在國外的犯罪網路甚至會透過線上遊戲平台來招募兒童，將招募進組織的兒童變成武器、甚至要學習如何折磨、殺死他人。

***警告！以下描述可能會讓人感到不適***

示意圖，與本文無關（Credit:Rockstar Games）

廣告 廣告

綜合外媒報導，最近歐洲刑警組織（Europol）正在與丹麥、芬蘭、德國、荷蘭、盧森堡、葡萄牙、英國、西班牙巴國合作，打擊、刪除那些在線上遊戲平台中出現的數千個仇恨言論事件，並且據說這個行動從 13 日開市到現在短短十天內就已經發現超過 6600 多個與聖戰主義、暴力右翼極端與恐怖主義等內容的相關連結，顯見問題真的很大。

而對此，歐洲刑警組織的執行董事 Catherine De Bolle 就接受訪問表示，根據他們收到的資訊，犯罪組織現在會透過遊戲平台來招募兒童，「甚至會讓他們參與酷刑、謀殺。」，Catherine De Bolle 表示，現在在歐洲會有犯罪集團招募孩童，然後將這些本該天真無邪的孩童變成「武器」：「會逼他人去折磨、殺害他人，在一個最糟糕的案例中，有一個男孩被逼迫殺死他的妹妹，這是我們從未見過的殘忍情況。」

Catherine De Bolle 並分享，通常這些有心人士會潛入線上遊戲的多人聊天室，先以寵物等一般話題接觸兒童，取得信任後給兒童私人伺服器的連結，然後誘使兒童分享敏感資料，掌握敏感資料後就會威脅孩童傷害自己的家人。歐洲刑警組織也掌握至少 105 起犯罪事件是兒童的「受雇犯罪」－這些孩童會被承諾如果完成「任務」就能獲得 20000 美元（約 60 萬新台幣）的報酬，「但我們也遇過有孩子沒有執行命令，犯罪者就會殺死孩子的寵物來威脅孩子，說知道孩子住在哪裡、父母是誰。」

Catherine De Bolle 就認為，的確許多父母會認為尊重孩子的隱私很重要，但同時也該好好教導自己的孩子，網路世界其實並不是 100% 的安全，仍然要跟他們討論如何應對網路世界中的危險。而歐洲刑警組織也表示，之所以會發起這次行動就是因為他們的確發現了許多線上遊戲平台都被濫用成為恐怖主義溫床，因此會發起這次行動期待能讓線上遊戲的孩童與青少年們能更安全、無憂無慮的玩遊戲。