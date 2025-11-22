線上遊戲平台暗藏危機！歐洲刑警組織曝犯罪組織會潛入聊天室將兒童「武器化」犯駭人罪行！
到了現在，全球網際網路已經非常發達，也讓《Roblox》等線上遊戲平台能夠持續吸引許多青少年與兒童進入遊戲遊玩。因此，對於這些線上遊戲平台的監管就更為重要，許多執法機構也都在開始探索如何更有效的管理線上遊戲平台，以更全面的保護兒童。最近歐洲刑警組織（Europol）的執行董事 Catherine De Bolle 就語出驚人的表示，稱現在國外的犯罪網路甚至會透過線上遊戲平台來招募兒童，將招募進組織的兒童變成武器、甚至要學習如何折磨、殺死他人。
***警告！以下描述可能會讓人感到不適***
綜合外媒報導，最近歐洲刑警組織（Europol）正在與丹麥、芬蘭、德國、荷蘭、盧森堡、葡萄牙、英國、西班牙巴國合作，打擊、刪除那些在線上遊戲平台中出現的數千個仇恨言論事件，並且據說這個行動從 13 日開市到現在短短十天內就已經發現超過 6600 多個與聖戰主義、暴力右翼極端與恐怖主義等內容的相關連結，顯見問題真的很大。
而對此，歐洲刑警組織的執行董事 Catherine De Bolle 就接受訪問表示，根據他們收到的資訊，犯罪組織現在會透過遊戲平台來招募兒童，「甚至會讓他們參與酷刑、謀殺。」，Catherine De Bolle 表示，現在在歐洲會有犯罪集團招募孩童，然後將這些本該天真無邪的孩童變成「武器」：「會逼他人去折磨、殺害他人，在一個最糟糕的案例中，有一個男孩被逼迫殺死他的妹妹，這是我們從未見過的殘忍情況。」
Catherine De Bolle 並分享，通常這些有心人士會潛入線上遊戲的多人聊天室，先以寵物等一般話題接觸兒童，取得信任後給兒童私人伺服器的連結，然後誘使兒童分享敏感資料，掌握敏感資料後就會威脅孩童傷害自己的家人。歐洲刑警組織也掌握至少 105 起犯罪事件是兒童的「受雇犯罪」－這些孩童會被承諾如果完成「任務」就能獲得 20000 美元（約 60 萬新台幣）的報酬，「但我們也遇過有孩子沒有執行命令，犯罪者就會殺死孩子的寵物來威脅孩子，說知道孩子住在哪裡、父母是誰。」
Catherine De Bolle 就認為，的確許多父母會認為尊重孩子的隱私很重要，但同時也該好好教導自己的孩子，網路世界其實並不是 100% 的安全，仍然要跟他們討論如何應對網路世界中的危險。而歐洲刑警組織也表示，之所以會發起這次行動就是因為他們的確發現了許多線上遊戲平台都被濫用成為恐怖主義溫床，因此會發起這次行動期待能讓線上遊戲的孩童與青少年們能更安全、無憂無慮的玩遊戲。
其他人也在看
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 1 天前
高雄「月世界」淪垃圾山 主嫌李有財遭民進黨開除黨籍
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導高雄市知名景點「月世界」近期遭非法傾倒數百噸垃圾，淪為垃圾山，警檢查出幕後主嫌就是岡山區碧紅里里長李有財父子。對此...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良
WhatsApp 重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情Yahoo Tech ・ 21 小時前
快訊／4連霸里長父子搞出「月世界垃圾山」李有財甩鍋兒不成…遭收押
高雄田寮知名景點「月世界」傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還抖出幕後主嫌為4連霸的里長李有財，及他53歲的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押父子檔及蘇姓、施姓被告獲准。此案引發社會譁然，據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，一併收押。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）最新調查顯示，YouTube與臉書（Facebook）仍是美國最普及的社群平台，跨越各年齡層；但年輕族群中，TikTok與Instagram使用率更高，呈現世代差異。中央社 ・ 6 小時前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 1 天前
簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《吸血鬼倖存者》鬼轉卡牌遊戲！新作《吸血鬼爬行者》曝光，2026多平台上市
自己開創一個新型態遊戲玩法的《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）直到現在仍然在持續更新，而沒想到現在還要延伸 IP 推出新作《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers），變成一款卡牌遊戲，預計 2026 年登上 PS5、Xbox Series X/S、Steam、Nintendo Switch、iOS、Android 等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 21 小時前
《通網股》中華電三大AI應用 助攻防救災智慧化
【時報記者王逸芯台北報導】為展現我國防災科技成果，內政部消防署日前舉辦「災害防救科技成果展」，以「攜手共精進、防災更韌性」為主題，邀集產官學界共同參與。中華電（2412）作為政府推動防救災智慧化的重要夥伴，本次展出三大智慧防災技術與應用，展現其在災害科技上的前瞻布局與落地成果。 中華電在防災教育方面運用 5G 專網與 VR 技術打造「智慧防災教育整合系統」，透過訓練課程與情境模組將八大訓練項目數位化。消防車與救護車駕駛模擬訓練、跨域兵棋推演與影像整合平台等應用，提供高擬真、多人協作的沉浸式訓練環境，有助提升災前教育與災中應變效率，成為智慧化防災教育的新標竿。 在防災通報方面，中華電協助消防署建置「防救災訊息服務平台」，提供地震速報、劇烈天候、疏散避難、水庫放水、土石流警戒等多類災害訊息推播。平台整合細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、電視、廣播、數位看板、電話、傳真等多元通報渠道，並支援電視台頻道切換與跑馬燈顯示，確保災情資訊能快速傳遞至民眾。系統同時提供 Widget 與電子報訂閱功能，提升民眾互動參與度，建立國家級災防資訊整合與推播機制。 在避難決策支援方面，中華電導入生成式時報資訊 ・ 3 小時前
出發前1天扯「日本有熊」取消行程！基隆26退休族被騙97萬 連前議員都受害
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導基隆一群退休民眾慘遭旅遊詐騙，報名11月初出發的日本東北楓紅團，提前繳清團費、滿心期待出遊，卻在出發前一天被告知因「...FTNN新聞網 ・ 1 天前
技術化為偶像基石！YAGOO談當年轉型：粉絲要的不是VR，而是「角色互動」
知名虛擬偶像品牌 hololive，近幾年除了日本以外，在全球的影響力也越來越巨大，到處都能看到 hololive 的影子，各種合作活動、週邊商品、卡牌遊戲獲得無數粉絲的喜愛。而近日，hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO），在外媒專訪時回顧了公司從 VR 技術新創轉型為如今的 VTuber 巨頭的歷程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。中央社 ・ 2 小時前
韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串
韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。造咖 ・ 23 小時前
遭指曾挺涉案里長 陳其邁：對犯罪、抹黑都會提告
（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。中央社 ・ 19 小時前
美妝迷週末必逛！SABON夜宴快閃太好拍、雅詩蘭黛花車巡迴超澎湃、Aesop新概念店美到像走展覽
SABON —「流光夜宴快閃店」夢幻登場新光三越南西！SABON 今年把聖誕季的氣氛推到極致！以「流光夜宴」打造專屬於年底的迷人場景，快閃店直接進駐新光三越南西店1F東側門，一走進去就像被拉進午夜宴會~入口以深邃藍綠搭配金色細節，宛如踏上夜宴的舞台，整面花牆、拱門與層疊...styletc ・ 1 天前
第二場歲末祝福 台灣.金門協力展現
一年將盡，歲末祝福在慈濟人心中，是最重要、最莊嚴的一刻。為了迎接這場年度盛會，金門與雙北五個區域的志工，跨海、跨區合心投入，參與這場由青年團隊的策畫、舉辦在新店靜思堂的歲末祝福活動；人人都以最虔誠...大愛電視 ・ 19 小時前
索尼遊戲在Steam狂賺12億美元！但數據曝警訊：玩家對PS大作開始膩了？
索尼（Sony）日前才被爆料，將重回 PlayStation 獨佔為主，但很快的就被 PlayStation 官方人員闢謠，更確認 PC 移植速度一直在加快，未來新遊戲最快 6 個月就會登上 PC。而最近有第三方報告指出，索尼靠著第一、第二方遊戲移植到 PC 平台賺到淨收入 12 億美元，不過也有許多玩家已經感到「膩了」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
Ubisoft延後財報真相曝光是「會計問題」？《刺客教條 暗影者》表現仍意外超標
日前，遊戲大廠 Ubisoft 在上月拆分完旗下業務，成立與騰訊合作的新子公司「Vantage Studios」後宣布暫時停止股票交易與財報發布也延期，引起許多討論，更有內部員工出來爆料，稱 Ubisoft 正在進行收購談判。而目前 Ubisoft 已經在昨（21）天開始恢復交易，Ubisoft 也發布聲明解釋，稱之所以延期財報是因為「會計問題」，並且也在終於公布的財報中揭露，《刺客教條：暗影者》等遊戲讓 Ubisoft 在第二季的獲利「超乎預期」，淨成長額達 39 %。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
魔鬼藏在細節裡！日本女生「零死角」保養術：從指緣、美頸到全身香氣，7款細節控必備好物
沐浴即保養：THREE 香氛甦活系列對日本女生而言，洗澡不只是清潔，更是身心重整的儀式。THREE秉持「肌膚與心靈一體」的理念，將每日沐浴昇華為療癒時光，尤其洗澡完絕對會擦上身體乳來保持身體皮膚的細緻與柔嫩感。香氛甦活沐浴乳：以植物性潔淨成分為基底，添加5種天然AHA果...styletc ・ 2 天前