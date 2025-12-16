線上遊戲逃過澳洲社交媒體禁令，但批評者稱它同樣有成癮性

批評者認為遊戲平台應納入澳洲針對未滿16歲的社群媒體禁令 [Getty Images]

對15歲的薩德米爾·佩爾維茲（Sadmir Perviz）來說，每週三的下午已成為一種儀式。他從珀斯的家繞道前往費奧娜史丹利醫院（Fiona Stanley Hospital），雖然路途曲折，但他說值得，因為能和一些陌生卻志趣相投的人一起玩《龍與地下城》（Dungeons & Dragons）。

薩德米爾和他的桌遊夥伴只是澳大利亞唯一公立「遊戲成癮治療診所」的300名患者之一，該診所幫助患者戒除過度線上遊戲的習慣。

廣告 廣告

他們聚會的房間簡單而不起眼，角落的椅子上堆著一疊桌遊：疊疊樂（Jenga）、UNO以及《壽司大戰》（Sushi Go）都是熱門選擇。這個非正式小組由患者和臨床醫師共同參與。

對薩德米爾而言，這是一個重大轉變——就在幾個月前，他每天還會花10個小時與朋友上網打遊戲。

「感覺完全不同，」薩德米爾說，「你可以擲骰子，而不是按按鈕。你能和人互動，真正知道誰在場，而不是只和隨機的人語音通話。」

設立該診所的精神科醫師丹妮拉·維奇奧（Dr Daniela Vecchio）表示，遊戲本身並非壞事，但它可能演變成問題，甚至成癮。

她指出，遊戲平台和社交媒體對兒童構成類似風險：過度上網，以及可能接觸到掠奪者、有害內容或者霸凌。

因此，她質疑為何遊戲平台未被納入澳大利亞「全球首創」的16歲以下社交媒體禁令。

該禁令於週三（12月10日）生效，禁止青少年在Instagram、Snapchat和X等10個社交平台上擁有帳號。孩子仍可瀏覽YouTube和TikTok，但不能註冊帳號。

對維奇奧而言，排除遊戲平台的做法很奇怪。

「這不太合理，」她說，「遊戲和社交媒體緊密相連，很難分開。沉迷遊戲的人通常也花大量時間在社交平台，觀看其他玩家或直播遊戲，這是一種連結方式。」

丹妮拉·維奇奧醫師經營澳洲唯一公立資助的遊戲成癮治療診所 [BBC]

例如，薩德米爾過去大量使用Steam和YouTube。維奇奧特別點名Discord和Roblox，許多專家和家長也對這兩個平台表示擔憂。

Roblox和Discord曾因兒童接觸到露骨或有害內容而遭指控，並在美國面臨與兒童安全相關的訴訟。

Roblox在禁令生效前幾週，於澳洲和其他兩國推出新的年齡驗證功能，並計劃於明年一月全球推行。公司表示，這將「幫助我們為所有用戶提供正面、符合年齡的體驗」。

Discord今年較早前也在部分功能引入年齡驗證，並於週三宣布，將為所有澳洲用戶啟用「預設青少年模式」。

「網路使用的蠻荒西部」

前診所患者、35歲的凱文·庫（Kevin Koo）回憶，若當年有社交媒體禁令，或許會影響他接觸網絡的方式。

「我成長於網絡使用的蠻荒西部，當時沒有任何限制，」他說，「我基本上在網路上自由放任。所以對我而言，傷害已經造成。」

凱文曾是量子金融實習生，對人工智能有興趣，但在疫情前失業。獨居悉尼，缺乏家人和穩定工作，他失去信心，沉迷線上遊戲，形容自己的經歷如同藥物濫用。

維奇奧認同這種比喻——如果由她決定，她不僅會擴大禁令至遊戲平台，還會將年齡提高到18歲。

世界衛生組織已將「遊戲成癮」列為一種正式的診斷。根據2022年麥考瑞大學研究，約2.8%的澳洲兒童受其影響，維奇奧認為實際風險更高。

35歲的凱文·庫會想，如果當年有社群媒體禁令，他是否能因此受益 [BBC]

澳洲政府表示，禁令旨在保護兒童免受有害內容、網絡霸凌、線上誘拐及「掠奪性演算法」等威脅——這些問題在遊戲平台上同樣存在。

澳洲聯邦警察也警告，這些平台的聊天室是激進化和兒童剝削的溫床。

然而，澳洲電子安全（eSafety）專員在上月表示，立法並非依據「安全或風險評估」選擇平台，而是根據三項標準：平台是否主要用於社交互動、是否允許用戶互動，以及是否允許發佈內容。

遊戲平台獲豁免，因其主要目的並非社交媒體式互動。

一些專家認為，這項法律毫無道理。

「這是無能，是被動反應，」悉尼大學人機互動教授馬庫斯·卡特（Marcus Carter）說，「社交互動並非壞事……對於這些大科技公司以及它們給小孩提供什麼，或許有很多合理的擔憂，所以我們說了，要禁社交媒體。」

「我只是希望政府是想辦法幫助，而不是用創可貼敷子彈傷口。」

科廷大學網路研究教授塔馬·李弗（Tama Leaver）也認為，禁令過於粗暴，應採取更細緻的方式，包括對遊戲平台。

「遊戲類型非常廣泛，從積極、培養性、創意十足的空間——例如《我的世界》（Minecraft）——到另一端的Roblox。」他指出，Roblox不是遊戲，而是一系列工具，讓其他人製作遊戲，其中一些明顯面向成人，但卻被幼童接觸。

李弗還展示桌上三個內建ChatGPT的玩偶，包裝上標示「適合三歲以上」。他認為這也過頭了。

「我確實認為需要年齡適當的規範，」他說，「不僅在澳洲，歐盟也有強烈的監管需求。」

治療計劃，非根治方案

以凱文·庫為例，他的癮不僅是遊戲，還包括AI聊天機器人——這類功能因捏造資訊甚至涉嫌鼓勵兒童自殺而備受爭議。它們被設計來操縱用戶延長互動，甚至催生「AI精神病」現象，讓人過度依賴AI並相信虛構內容。

凱文·庫曾用AI自我診斷心理問題。

「你Google一些自認為知道的東西，然後打勾說，今天的治療工作完成了，因為我和ChatGPT聊過，」他說。他最終出現精神錯亂，經過專業治療後，現在採取不同方式。

「我可能會Google或用ChatGPT查資料，但會再和治療師確認，」他說，「我相信能讀懂人的情感和面對面交流，這是完全不同的。」

政府表示，將持續檢視禁令平台名單，並於11月底新增Twitch，一個遊戲直播平台。通訊部長安妮卡·威爾斯（Anika Wells）上週告訴BBC，eSafety專員「確實盯著Roblox」，並強調禁令「不是根治，而是治療方案」，將會「不斷演變」。

對平台提出更高要求的聲音日益高漲，同時，診所外等待求助的家庭隊伍也越來越長，但維奇奧不得不拒絕部分患者。

「（這項立法）排除了那些孩子們能和很多人互動的平台，其中一些人可能會傷害他們，」維奇奧說，「孩子需要保護，需要安全保障。」