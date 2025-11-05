線上「政策小學堂」 趣味測驗助企業穩定僱用
▲線上「政策小學堂」 趣味測驗助企業穩定僱用。（記者劉春生攝）
因應經濟貿易變動，企業在人力運用上更需政府支持，為了協助轄區內各企業代表迅速掌握勞動部所推出的各項「支持勞工安定就業措施」，穩定勞雇關係，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心特別於十一月一日至十一月十日期間，舉辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」活動，以輕鬆有趣的方式，讓企業夥伴在短時間內了解相關補助資源；截至目前短短幾天，活動已獲得上百家企業響應，反應相當熱烈。
勞動部所推行的「支持勞工安定就業措施」主要目的在於減輕企業因景氣波動而產生的營運壓力，並保障勞工就業權益。主要措施包含強化版的「僱用安定措施」，提供實施減班休息的勞工薪資差額補貼，減輕其生計衝擊；以及「勞工再充電計畫」，鼓勵減班休息勞工利用空檔參加職業訓練，提升職能，期間可領取訓練津貼。此外，還有「補助企業辦理員工訓練計畫」等，直接補助企業提升員工技能，協助企業度過難關，虎尾就業中心期望透過此次小學堂測驗，將這些政策化繁為簡，使企業能即時運用。
此次線上「政策小學堂」測驗內容涵蓋了上述勞動部安定就業措施的適用對象、補助項目及申請流程等關鍵資訊；為了提高企業參與的誘因，虎尾就業中心設計了豐富的獎勵機制，邀請各企業夥伴一同加入知識挑戰，只要參加測驗並達到八十分以上的標準，即可獲得參加抽獎的資格，獎項包含價值一百元全聯禮券、一百一十元星巴克飲料兌換券以及三十份精美小禮物，讓學習過程增添趣味與實質回饋，這項結合知識與好康的活動，有效提升了企業對於政策的關注度與學習意願。
為即時掌握產業變化及廠商需求，虎尾就業中心除啟動關懷訪視廠商達六百六十四家，並主動結合活動進行政策宣講；廖家偉主任表示，面對產業環境的挑戰，政府絕對是企業最堅實的後盾，也深知企業代表公務繁忙，因此特別規劃了「政策小學堂」這種即時、線上、趣味化的學習模式，目的就是讓好政策能真正走入企業，發揮穩定就業的最大效益。廖主任也再次強調，所有的安定就業措施都是為了「保薪資、助訓練、穩僱用」，幫助穩定留住優秀人才。此次活動將持續到十一月十日，距離截止日僅剩數天，邀請各企業夥伴把握最後機會，趕快上線測驗
https://huwei.my.canva.site/bs0bcr3k8tkanm20，一同掌握政策紅利，為企業穩定與永續發展增添助力！更多訊息可洽詢虎尾就業中心零五-六三三零四二二或加入虎尾就業中心FB https://reurl.cc/e95bmK 、LINE@ https://lin.ee/qFPK1Hr 獲得更多求職、創業、職訓訊息。
