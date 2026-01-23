「線下課程更私密」前員工現身爆猛料 官媒出手了！周媛「靈動身體X型」恐GG

自封「中國性商教母」的網紅周媛被前員工出面爆料。（翻攝自微博）

自封「中國性商教母」的網紅周媛（網名「黑白顛周媛」），憑著「我只眼神給出去」「我的身體形成了一個X字形」等台詞瞬間竄紅，但以「提升魅力、經營親密關係」開班授課的她，挨批遊走在灰色地帶、物化女性做「小三培訓班」，如今有前員工出面爆料，培訓課程只開放女性報名，影片都刻意剪輯過。

據陸媒《紅星新聞》報導，一名來自稱「黑白顛倒商學院」前員工爆料，自己最初不了解「性商」的概念，首次旁聽課程時，直觀感受「新奇、性感、看起來像一場表演」，坦言剛入職時老師在旁邊向台下學員傳授大尺度心法，聽得她滿臉通紅，相當害羞。

據報導，前員工也表示，課程內容遊走灰色地帶，是有意為之，目的是達到網路引流，指除了用於引流的公開課程，真正線下課程內容更為私密，工作人員也無法知道具體內容。

中國官媒出手了？

另外，中國官媒《中國婦女報》22日曾發文「是『魅力女性』修煉班，還是無底線『邪修』顛覆三觀？」痛批周媛，今（23日）《中國婦女報》也再度發文，批評周媛「宣揚陳腐性別邏輯、扭曲女性價值、物化親密關係」，甚至重批周媛違背男女平等基本國策，毒害女性主體意識，破壞健康婚戀觀，貽害深遠，不容姑息。

對此，中國河南澤槿律師事務所主任付建也回應事件，坦言若課程內容涉及物化女性、吸引男性技巧等，屬於違背風俗，若涵蓋黃色內容，情節恐上升至製作、傳播淫穢物品罪，恐違反《治安管理處罰法》。

