線人、模擬屋和特種部隊：復盤美國抓捕馬杜羅

（德國之聲中文網）美東時間周六（1月3日）凌晨4點21分，美國總統特朗普在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發布消息稱：美國執行了一項大膽的行動，抓捕了委內瑞拉領導人馬杜羅及其妻子。

對外界來說，此次行動出人意料，但是據知情人士透露，針對這場極為復雜的軍事行動的策劃和演練已經進行了數月。

第一階段：籌備策劃演練

據一位知情人士透露，中央情報局（CIA）從2025年8月起就派出一支小型團隊在委內瑞拉當地開展行動，他們掌握了馬杜羅的生活規律，使得抓捕行動得以順利進行。

另有兩位消息人士告訴路透社，CIA還在馬杜羅身邊安插了一名線人，負責監視他的行蹤，並在行動過程中精確定位他的位置。

美國參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）說：“他們（美國中央情報局、國家安全局）跟蹤馬杜羅的一舉一動，包括他的行動方式、居住地、出行地點、飲食、穿著以及飼養的寵物。”

美方還建造了與馬杜羅的“安全屋”（safe house）相同的模擬房屋，演練了如何進入這座戒備森嚴的住所。

據路透社報道，一位消息人士透露，特朗普的高級助手米勒（Stephen Miller）、國務卿盧比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）組成了一個核心小組，就此行動進行了數月磋商，他們定期——有時​​甚至每天——舉行會議和電話溝通。他們也經常與總統特朗普就此會面。

一切准備就緒後，特朗普在12月底批准了這項行動，但美國軍方和情報部門的策劃人員建議等待天氣轉好、雲量減少後再行動。凱恩將軍告訴記者，美東時間周五（1月2日）晚上10點46分，特朗普最終批准了這項被稱為“絕對決心”（Operation Absolute Resolve）的行動。

第二階段：啟動軍事行動

特朗普在佛州棕櫚灘的海湖莊園，與顧問們一起觀看了行動的直播。

“我完成過一些相當不錯的任務，但像這樣的我從未見過，”特朗普在軍事任務完成後在福克斯新聞上說。

據一位美國軍方官員稱，周五深夜至周六凌晨，特朗普及其顧問們舉行了緊急會議，與此同時，多架美國軍機起飛，對加拉加斯市內及周邊包括防空系統在內的目標進行了打擊。

美國參謀長聯席會議主席凱恩將軍表示，此次行動動用了超過150架軍機，這些軍機從西半球20個基地起飛，其中包括F-35戰鬥機、F-22戰鬥機、偵察機、直升機以及B-1轟炸機。

“我們為每一種可能的情況都准備了戰鬥機，”特朗普在接受福克斯新聞頻道采訪時說。

幾位消息人士告訴路透社，五角大樓還在行動的地區部署了空中加油機、無人機和專門用於電子干擾的飛機。

凱恩將軍稱，美軍出動的直升機上搭載著負責逮捕馬杜羅的精銳部隊。這些直升機在夜間起飛，僅以約33米的低空飛行。戰鬥機則負責提供空中掩護。

加拉加斯居民在社交媒體上發布的視頻也顯示，一隊直升機低空飛越城市上空。

除了派出多架戰鬥機、直升機外，還派遣了一艘航空母艦和11艘軍艦。據路透社報道，總計超過15000名美軍士兵進入該地區。在委內瑞拉附近，美國啟動了其太空、網絡、通信和情報領域的作戰能力，以建立一條安全通道。

當地時間周六凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯被斷電。在加拉加斯附近，美軍空軍開始干擾委內瑞拉的防空系統，以確保直升機的安全通行。

美國官員稱，美軍空襲擊中了軍事目標。路透社在加拉加斯拉卡洛塔空軍基地拍攝的照片顯示，委內瑞拉防空部隊的軍用車輛被燒毀。

空襲發生的同時，全副武裝的美國特種部隊進入加拉加斯，他們也攜帶了火焰切割器，以備在馬杜羅的住所需要切割鋼門時使用。

第三階段：逮捕馬杜羅

美東時間周六凌晨1點左右，凱恩說，部隊在炮火之下抵達了位於加拉加斯中心的馬杜羅住所。美軍一架直升機被擊中，但仍能飛行。

據路透社報道，美軍部隊抵達馬杜羅的住所後，與聯邦調查局特工一起進入了這處住所。特朗普稱該住所為“戒備森嚴的堡壘”。

“他們就這麼闖了進去，進到了那些本來根本無法闖入的地方，你知道，那些鋼門就是為此而設的，”特朗普說。“他們（馬杜羅和妻子）幾秒鐘就被制服了。”

美國將軍凱恩說，部隊進入安全屋後，馬杜羅和他的妻子投降了。

特朗普說，這位委內瑞拉領導人曾試圖進入一間有鋼筋加固的房間，但沒能關上門。

“他根本沒來得及進去，”特朗普說。

這位美國總統也表示，一些美軍士兵遭遇襲擊，但美軍方面無人喪生。

據美國媒體CBS和CNN報道，馬杜羅是被美國特種部隊“三角洲部隊”抓獲的。美國軍事信息網站military.com稱，這是一支專門訓練的反恐部隊，負責抓捕和擊斃目標、瓦解恐怖組織。《紐約時報》報道稱，“三角洲部隊”在進入馬杜羅住所五分鐘後便宣布完成了逮捕行動。

隨著行動的展開，盧比奧開始通知國會議員行動正在進行。多位官員告訴路透社，通知是在行動開始後才進行的，而不是像以往那樣在行動開始前通知。美國國會議員們對於此類行動扮演著監督角色。

凱恩說，美軍部隊離開委內瑞拉時，與委內瑞拉方面進行了多次交火。美東時間周六凌晨3點20分，載有馬杜羅和他妻子的直升機離開了委內瑞拉凌空。

在特朗普通過“真相社交”宣布此次行動近7個小時後，他又發布了一條消息——這次是一張被俘的馬杜羅被蒙住雙眼、戴著手銬、身穿灰色運動褲的照片。

“馬杜羅在‘硫磺島’號兩棲攻擊艦上，”特朗普寫道。

後續發展

在海湖莊園舉行的新聞發布會上，特朗普宣布美國將暫時接管委內瑞拉。“我們將領導這個國家，直到我們能夠確保安全、有序和審慎的過渡。” 具體如何實現這一目標尚不清楚。目前馬杜羅的支持者仍掌控著委內瑞拉，他們起初態度強硬，隨後又表示有意願合作。

雖然馬杜羅是一位極具爭議的人物，歐盟以及美國均不承認他是委內瑞拉的合法總統，然而美國跨境逮捕並扣押一位外國領導人的舉動，仍然讓世界感到震驚。華盛頓的盟友們態度較為低調，強調需要對話和遵守法律，但未公開譴責特朗普。委內瑞拉的左翼盟友們，例如俄羅斯、中國，譴責美國違反國際法。聯合國安理會計劃就此舉的合法性和影響進行辯論。

委內瑞拉最堅定的支持者古巴，長期以來一直被傳負責馬杜羅的安全，表示在美軍突襲馬杜羅的行動中，有32名古巴軍人和情報人員喪生。古巴官媒發表聲明稱：“由於美國政府對委內瑞拉發動的罪惡襲擊，32名古巴人在戰鬥行動中犧牲。” 古巴政府宣布從周一黎明開始全國哀悼兩天。

目前，馬杜羅及其妻子被關押在紐約的一處拘留中心。現年63歲的馬杜羅為基層公交司機出身，曾經擔任工會領袖，後來成為委內瑞拉外交部長。2013年查韋斯逝世後，馬杜羅就任代理總統。他在此後的大選中勝出，當選委內瑞拉總統。不過針對這次大選結果存在爭議，歐盟和美國均表示馬杜羅並非該國合法選舉產生的總統。馬杜羅對委內瑞拉實施專制統治。

按計劃，馬杜羅將於美東時間周一中午12點在紐約曼哈頓聯邦法院出庭。據美國司法部長邦迪（Pam Bondi）稱，他被指控的罪名包括“串謀實施毒品恐怖主義”等。

作者: 德正 (路透社，法新社，德國「每日新聞」)