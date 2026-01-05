線人、模擬屋和特種部隊：復盤美國抓捕馬杜羅
（德國之聲中文網）美東時間周六（1月3日）凌晨4點21分，美國總統特朗普在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發布消息稱：美國執行了一項大膽的行動，抓捕了委內瑞拉領導人馬杜羅及其妻子。
對外界來說，此次行動出人意料，但是據知情人士透露，針對這場極為復雜的軍事行動的策劃和演練已經進行了數月。
第一階段：籌備策劃演練
據一位知情人士透露，中央情報局（CIA）從2025年8月起就派出一支小型團隊在委內瑞拉當地開展行動，他們掌握了馬杜羅的生活規律，使得抓捕行動得以順利進行。
另有兩位消息人士告訴路透社，CIA還在馬杜羅身邊安插了一名線人，負責監視他的行蹤，並在行動過程中精確定位他的位置。
美國參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）說：“他們（美國中央情報局、國家安全局）跟蹤馬杜羅的一舉一動，包括他的行動方式、居住地、出行地點、飲食、穿著以及飼養的寵物。”
美方還建造了與馬杜羅的“安全屋”（safe house）相同的模擬房屋，演練了如何進入這座戒備森嚴的住所。
據路透社報道，一位消息人士透露，特朗普的高級助手米勒（Stephen Miller）、國務卿盧比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）組成了一個核心小組，就此行動進行了數月磋商，他們定期——有時甚至每天——舉行會議和電話溝通。他們也經常與總統特朗普就此會面。
一切准備就緒後，特朗普在12月底批准了這項行動，但美國軍方和情報部門的策劃人員建議等待天氣轉好、雲量減少後再行動。凱恩將軍告訴記者，美東時間周五（1月2日）晚上10點46分，特朗普最終批准了這項被稱為“絕對決心”（Operation Absolute Resolve）的行動。
第二階段：啟動軍事行動
特朗普在佛州棕櫚灘的海湖莊園，與顧問們一起觀看了行動的直播。
“我完成過一些相當不錯的任務，但像這樣的我從未見過，”特朗普在軍事任務完成後在福克斯新聞上說。
據一位美國軍方官員稱，周五深夜至周六凌晨，特朗普及其顧問們舉行了緊急會議，與此同時，多架美國軍機起飛，對加拉加斯市內及周邊包括防空系統在內的目標進行了打擊。
美國參謀長聯席會議主席凱恩將軍表示，此次行動動用了超過150架軍機，這些軍機從西半球20個基地起飛，其中包括F-35戰鬥機、F-22戰鬥機、偵察機、直升機以及B-1轟炸機。
“我們為每一種可能的情況都准備了戰鬥機，”特朗普在接受福克斯新聞頻道采訪時說。
幾位消息人士告訴路透社，五角大樓還在行動的地區部署了空中加油機、無人機和專門用於電子干擾的飛機。
凱恩將軍稱，美軍出動的直升機上搭載著負責逮捕馬杜羅的精銳部隊。這些直升機在夜間起飛，僅以約33米的低空飛行。戰鬥機則負責提供空中掩護。
加拉加斯居民在社交媒體上發布的視頻也顯示，一隊直升機低空飛越城市上空。
除了派出多架戰鬥機、直升機外，還派遣了一艘航空母艦和11艘軍艦。據路透社報道，總計超過15000名美軍士兵進入該地區。在委內瑞拉附近，美國啟動了其太空、網絡、通信和情報領域的作戰能力，以建立一條安全通道。
當地時間周六凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯被斷電。在加拉加斯附近，美軍空軍開始干擾委內瑞拉的防空系統，以確保直升機的安全通行。
美國官員稱，美軍空襲擊中了軍事目標。路透社在加拉加斯拉卡洛塔空軍基地拍攝的照片顯示，委內瑞拉防空部隊的軍用車輛被燒毀。
空襲發生的同時，全副武裝的美國特種部隊進入加拉加斯，他們也攜帶了火焰切割器，以備在馬杜羅的住所需要切割鋼門時使用。
第三階段：逮捕馬杜羅
美東時間周六凌晨1點左右，凱恩說，部隊在炮火之下抵達了位於加拉加斯中心的馬杜羅住所。美軍一架直升機被擊中，但仍能飛行。
據路透社報道，美軍部隊抵達馬杜羅的住所後，與聯邦調查局特工一起進入了這處住所。特朗普稱該住所為“戒備森嚴的堡壘”。
“他們就這麼闖了進去，進到了那些本來根本無法闖入的地方，你知道，那些鋼門就是為此而設的，”特朗普說。“他們（馬杜羅和妻子）幾秒鐘就被制服了。”
美國將軍凱恩說，部隊進入安全屋後，馬杜羅和他的妻子投降了。
特朗普說，這位委內瑞拉領導人曾試圖進入一間有鋼筋加固的房間，但沒能關上門。
“他根本沒來得及進去，”特朗普說。
這位美國總統也表示，一些美軍士兵遭遇襲擊，但美軍方面無人喪生。
據美國媒體CBS和CNN報道，馬杜羅是被美國特種部隊“三角洲部隊”抓獲的。美國軍事信息網站military.com稱，這是一支專門訓練的反恐部隊，負責抓捕和擊斃目標、瓦解恐怖組織。《紐約時報》報道稱，“三角洲部隊”在進入馬杜羅住所五分鐘後便宣布完成了逮捕行動。
隨著行動的展開，盧比奧開始通知國會議員行動正在進行。多位官員告訴路透社，通知是在行動開始後才進行的，而不是像以往那樣在行動開始前通知。美國國會議員們對於此類行動扮演著監督角色。
凱恩說，美軍部隊離開委內瑞拉時，與委內瑞拉方面進行了多次交火。美東時間周六凌晨3點20分，載有馬杜羅和他妻子的直升機離開了委內瑞拉凌空。
在特朗普通過“真相社交”宣布此次行動近7個小時後，他又發布了一條消息——這次是一張被俘的馬杜羅被蒙住雙眼、戴著手銬、身穿灰色運動褲的照片。
“馬杜羅在‘硫磺島’號兩棲攻擊艦上，”特朗普寫道。
後續發展
在海湖莊園舉行的新聞發布會上，特朗普宣布美國將暫時接管委內瑞拉。“我們將領導這個國家，直到我們能夠確保安全、有序和審慎的過渡。” 具體如何實現這一目標尚不清楚。目前馬杜羅的支持者仍掌控著委內瑞拉，他們起初態度強硬，隨後又表示有意願合作。
雖然馬杜羅是一位極具爭議的人物，歐盟以及美國均不承認他是委內瑞拉的合法總統，然而美國跨境逮捕並扣押一位外國領導人的舉動，仍然讓世界感到震驚。華盛頓的盟友們態度較為低調，強調需要對話和遵守法律，但未公開譴責特朗普。委內瑞拉的左翼盟友們，例如俄羅斯、中國，譴責美國違反國際法。聯合國安理會計劃就此舉的合法性和影響進行辯論。
委內瑞拉最堅定的支持者古巴，長期以來一直被傳負責馬杜羅的安全，表示在美軍突襲馬杜羅的行動中，有32名古巴軍人和情報人員喪生。古巴官媒發表聲明稱：“由於美國政府對委內瑞拉發動的罪惡襲擊，32名古巴人在戰鬥行動中犧牲。” 古巴政府宣布從周一黎明開始全國哀悼兩天。
目前，馬杜羅及其妻子被關押在紐約的一處拘留中心。現年63歲的馬杜羅為基層公交司機出身，曾經擔任工會領袖，後來成為委內瑞拉外交部長。2013年查韋斯逝世後，馬杜羅就任代理總統。他在此後的大選中勝出，當選委內瑞拉總統。不過針對這次大選結果存在爭議，歐盟和美國均表示馬杜羅並非該國合法選舉產生的總統。馬杜羅對委內瑞拉實施專制統治。
按計劃，馬杜羅將於美東時間周一中午12點在紐約曼哈頓聯邦法院出庭。據美國司法部長邦迪（Pam Bondi）稱，他被指控的罪名包括“串謀實施毒品恐怖主義”等。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正 (路透社，法新社，德國「每日新聞」)
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 76
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 68
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 312
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 83
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 9
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
李亞萍吵到要離婚「4度簽協議書」 揭余天不蓋章關鍵
75歲資深藝人李亞萍逐漸出現記憶力退化、疑似失智症狀，健康狀況亮起紅燈，近來頻頻上節目的她，被問及與余天將近50年的婚姻狀況，她坦言一度大吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 17
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 84
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 39
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 5 小時前 ・ 1
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 202
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 16