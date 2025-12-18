一線品牌推「三摺機」 專家：使用型態改變望帶動換機

台北市 / 綜合報導

市場上許多品牌，開始陸續推出摺疊手機，多工操作，滿足日常及生活需求，搭配AI增添便利性，近期更有品牌推出首款「三摺疊」機型，展開後宛如一台小平板。專家分析，摺疊手機設計多樣，能滿足不同族群的需求，業者也希望透過使用型態的改變，帶動消費者換機。

一手就能掌握的手機，6.5吋的螢幕向兩側攤開，彷彿變成一台輕薄的十吋平板電腦，用拖拽的方式，手指輕點任意排版，多工操作不用再忙著切換，三星首度推出「三摺疊」手機，和過往其他摺疊機相比，除了多工還能建立多個工作區，為工作帶來更多便利性。

不擅長拍照別擔心，生活大小事有困惑也不要緊，AI在手輕鬆都能解決，今年Google推出全新摺疊機，同樣有分割功能多工操作，三鏡頭搭配AI輔助指導，讓你更輕鬆拍出理想中的美照。

外國媒體，根據報導蘋果預計在2026年，加入摺疊手機的市場，Apple似乎也要跟上摺疊機的腳步，市場上都在傳2026年，蘋果將推出摺疊機，根據國外科技媒體報導，疑似又有一組蘋果，首款摺疊手機的資料曝光，展開後手機厚度約4.8公釐，內螢幕大小7.76吋，略小於現行的iPad mini，現在各大廠牌，陸續推出摺疊手機搶攻市場。

手機網站總編輯張利安說：「大家在追求差異化，那以摺疊機的部分，它的設計跟過去會不太一樣，跟它的使用型態的改變，那(業者)他也是希望說，讓更多的消費者促使去做換機。」

一機在手彷彿同時擁有一台小平板，只不過從摺疊手機出現在市場上，耐用度一直都是大家關注的焦點。

手機網站總編輯張利安說：「經過進化改變使用上來說，它還是有一定的保障，只是說在使用上面的部分，可能還是要小心摺的方式，跟這個產品不太一樣的話，可能會造成一些損壞，摔機可能還是會因為說，跌落的情況不一樣可能會有一些影響。」一線品牌陸續推出摺疊機，多工操作不斷進步的AI功能，使用上更便利，要爭取獲得更多用戶的青睞。

