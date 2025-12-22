線材大廠貿聯集團加入RE100 承諾2040年全面採用再生電力

圖為貿聯集團經營團隊：董事長梁華哲（左）、執行長鄧劍華（中）、財務長蔡策申（右）。

全球線材大廠貿聯集團今日宣布加入RE100，成為承諾使用100％再生電力的國際倡議成員之一，貿聯計畫將於2040年前，在全球所有營運據點全面採用 100％再生電力。

貿聯表示，此里程碑展現貿聯對永續發展與能源轉型的堅定承諾，亦進一步推動公司在環境、社會與公司治理（ESG）上的長期目標，與貿聯的核心宗旨「將無限可能轉化為改變世界的願景」相互呼應。

貿聯目前在全球20個國家設有38座製造基地，員工總數超過兩萬人，這也代表，2040年之前，遍佈於20個國家的製造基地都會全面改用再生電力。

廣告 廣告

貿聯集團執行長鄧劍華表示，貿聯主動推出的氣候風險管理計畫，與全球最高標準接軌，同時支持去碳化進程並強化供應鏈韌性。這不僅有助於優化貿聯自身的營運，也將為客戶帶來正向影響。隨著貿聯所服務的產業快速成長，氣候承諾也必須同步擴大與深化。

貿聯同時設定長期目標，計畫2050年前，在全球營運中實現雙位數碳排減量，並達成淨零排放，以2022年為基準，貿聯於去年已成功將溫室氣體排放量降低34％，同期用電密集度亦下降4.5％。



回到原文

更多鏡報報導

輝達資料中心電力戰略再升級！公布「電力30羅漢」 台廠貿聯、立錡首度入列

貿聯台南廠開幕 打造集團最先進技術中心

提台灣減碳世界放牛班 童子賢籲「核綠共存」 趕上國際潮流