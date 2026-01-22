線束廠變身AI平台！廣宇董座揭「3S戰略」攻人形機器人，挑戰5%全球市佔

創立超過半世紀、以精密線纜組裝起家的廣宇科技（2328 ），今（22）日法說會上正式宣告進入轉型新紀元。董事長李光曜表示，廣宇日前已完成對比利時軸向磁通電機（AFM）公司Magnax 的併購案，這不僅標誌著公司掌握了人形機器人最核心的「動力心臟」，更將以此啟動「3S（Stretch, Shift, Scale）戰略」，目標在 2030 年奪下全球人形機器人市場 5% 的市佔率。

併購Magnax取得「次世代電機」技術，解決機器人負重痛點

廣宇此次轉型的核心底氣來自於對比利時 Magnax 的併購。李光曜在法說會現場直言，目前全球人形機器人發展正處於起飛點，但普遍面臨「關節扭力不足」導致無法實際荷重工作的痛點。他形容：「一個成年人或十歲小孩搬動 10 公斤不難，但對現有機器人來說，要彎腰拿起 10 公斤的東西卻非常困難」。

為了解決這項挑戰，廣宇引進了 Magnax 的軸向磁通電機（AFM）技術。與傳統的徑向磁通電機（RFM）相比，AFM 具備獨特的「薄餅狀（Pancake）」架構，體積與重量僅有傳統電機的三分之二，卻能提供 2 至 3 倍的功率密度。李光曜強調，這項技術能在極其狹小的關節空間內爆發出高扭力，且效率在寬廣轉速區間仍維持在 95% 以上，對於提升機器人續航力至關重要。

啟動「3S 策略」：從傳統線束廠進化為平台型企業

李光曜強調，廣宇不應再被視為單純的「線束公司」，而是要進化為「以關鍵零組件模組為基礎的平台型企業」。為達成此目標，他提出明確的「3S 發展路徑」：

• Stretch（延伸）： 延伸廣宇在高可靠度機電整合的根基，將原本的精密製造能力跨足至高階機器人與 AI 應用市場。

• Shift（轉向）： 積極將產能由低毛利領域轉向高毛利、高成長的 AI 伺服器與人形機器人價值鏈。

• Scale（擴張）： 透過持續的策略投資與併購，整合軟硬體技術，建構完整的人形機器人產業生態系。

「我們不希望走以前的老路，只做外殼零件，」李光曜表示，「我們希望從有技術性的關鍵零組件切入，直接掌握電機市場」。

廣宇今（22）日召開法說會（左起：董事長李光曜、總經理蔡明峰、發言人郭世華）。魏鑫陽攝

鴻海集團百萬大軍成最強「出海口」



同時身兼鴻海集團C事業群總經理的李光曜，詳細說明了廣宇在集團內的戰略定位。他指出，鴻海全球擁有近100萬名員工，對自動化與機器人的需求極為巨大，這正是廣宇最天然的驗證場域與出海口。

廣宇目前已在集團內擔任「高可靠度連接與機電關鍵零組件」的核心執行者。李光曜透露，未來他不排除使用機器狗代替夜間巡邏保全等實際應用，「我們會找適合的場景測試，讓機器人真正進入生產與生活場景，這比在電視上跳舞更有意義」。

2026年營運起飛，長期目標翻轉營收結構

針對法人最關心的財務表現，廣宇總經理蔡明峰指出，2026年將是重要的業績貢獻起點。隨著馬來西亞檳城與吉達廠區的新產能就緒，AI伺服器與AFM電機產品將開始放量。廣宇預計從2026年起，年營收可維持平均 20% 以上的高成長率。

在毛利方面，廣宇發言人郭世華表示，雖然 AI 伺服器代工利潤較薄，但機器人相關新業務的獲利能力是原有業務的兩倍以上，透過產品組合優化，毛利率可望維持在雙位數水準。廣宇的終極戰略目標是在 2030 年讓新業務貢獻公司 50% 以上的營收與獲利。

儘管投入大量資源研發與併購，李光曜也承諾股東：廣宇將維持穩定的股利政策，近年配息率均維持在50%以上，未來也將持續兼顧策略轉型與股東回饋。

