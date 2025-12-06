線路博士孫堂霖守護通訊逾40年

▲「線路博士」孫堂霖跟著線路演變，從撥接電話、ADSL到光纖時代，一路見證著科技推進。（圖／文總提供）

[NOWnews今日新聞] 登高攀爬檢修電桿、深入地底逡巡管道，從即時聯繫到現代人已經離不開的社群媒體，與通訊網路息息相關。中華電信高雄營運處副總經理孫堂霖已經在中華電信服務46年，更被同仁稱為「線路博士」，他跟著線路演變，從撥接電話、ADSL到光纖時代，一路見證著科技推進。為了達成全台各地不再有「通訊孤島」的目標，他從海纜搶修到離島升級，包括天災重創的時刻，也帶著團隊跨區支援。

出身高雄彌陀的他，由於父親早逝、家境清苦，為了分擔家計，國中畢業就考進電信教班的孫堂霖，在1979年分發至交通部電信總局高雄電信局，紮實訓練也讓他累積專業能力，從線路查修、纜線工程到機房與維運系統無一不精。

孫堂霖常戲稱自己是「技術癡」，認為只要是能藉由改善技術而達成的目標都不是難事。

針對人孔蓋施工所造成路面不平的問題，孫堂霖甚至曾組成研發團隊，藉由「人孔微創啟閉工法」來大幅縮短工時、節省成本，更讓完工後的路面恢復平整，提高用路安全。從作業人員的安全昇華至對全體用路人的關懷。

孫堂霖常戲稱自己是「技術癡」，認為只要是能藉由改善技術而達成的目標都不是難事。

為了達成全台各地皆不再有「通訊孤島」的目標，孫堂霖與同仁從海纜搶修到離島升級從不缺席；近年面對極端氣候，導致偏鄉對外通訊的災情頻傳，而今年嘉南地區受到丹娜絲颱風重創，超過2千支電線桿損毀，孫堂霖更與團隊跨區支援。

孫堂霖從撥接電話、ADSL到光纖時代，一路見證技術演進。他笑說，「網速是嗎啡，讓人欲罷不能。」而110報案系統的自動定位功能更是孫堂霖建置。他表示，勤務指揮系統能即時顯示報案位置，盼能大幅提升警政與救援效率。

孫堂霖說，藉由各方面的專家內部分工與跨領域協作，才能成就台灣如此健全的通訊環境。

為了達成全台各地皆不再有「通訊孤島」的目標，孫堂霖與同仁從海纜搶修到離島升級從不缺席。

