線香不是越香越好！10款「線香」推薦，掌握少煙、不刺鼻挑選訣竅，打造生活儀式感 | ELLE

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除了空間香氛以外，線香也成為不少人提升生活儀式感的香氛好物，看著一根線香從完整到燃盡，不僅周圍的空氣會跟著溫暖起來，連心情都會平靜不少，很多人雖然對於線香很好奇但遲遲沒有入手，因為市面上太多不同原料、不同香調的線香看的人眼花瞭亂，今天就來為大家介紹線香的挑選方式與迷思，想要嘗試線香的你請快快筆記。

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線香並不是越香越好

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線香一定是越香越好嗎？答案是否定的，好的線香通常香氣層次非常豐富，就算久聞也不會感到頭暈，香氣尾韻自然、不會存在感太重，能在無形之間讓家裡充滿好聞的氣味，但香氣較重的線香很容易讓你感到疲勞，有時甚至還會覺得刺鼻，所以線香並不是越香越好，反而是氣味自然、能跟環境完美融合的線香才是最佳選擇。

線香挑選方法1：居住空間小或不便通風可優先選擇少煙款

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線香需要點燃使用，所以無可避免的會有一些「燃燒味」，但好的線香煙味不會刺鼻，就算在燃盡後也不會有揮之不去的焦味，目前市面上還有許多煙量較少的品項可以選擇，如果你的居住空間較小、通風也不太方便，就可以從少煙款開始嘗試。

線香挑選方法2：觀察燃燒狀況

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好的線香在燃燒時通常是勻速推進的，不太會燒到一半熄滅或燒的時快時滿，香味釋放也是循序漸進的，不會讓你感覺到有時香氣太濃、有時香氣不見，燃燒過程中產生的香灰通常形狀比較完整、會成柱落下，不會因為有人在旁邊經過就飛的到處都是。

線香挑選方法3：線香跟香水氣味會不同，要試過才會知道真實香氣

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香材本身的氣味其實跟經過調香的香氛略有差異，如果你是初次入手線香，一定要記得少買一些，因為香味和你想像中的或許並不一樣，如果一次買太多又發現自己不喜歡，就會又傷錢包又傷心。

線香推薦1：LE LABO乳香9

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乳香9以溫暖琥珀般的樹脂香氣緩緩展開，柔和而深邃的香氣讓你瞬間被靜謐包圍，隨後丁香的辛香悄然升起，為沉穩的基調注入一絲鮮明而富有生命力的悸動，在溫潤與辛香的交織之間，你的心神逐漸沉靜下來，安心的平靜感就這樣在小空間內逐漸蔓延。

LE LABO 乳香9 35支，NT.1,450

線香推薦2：Jo Malone London檜木與雪松線香

PHOTO CREDIT: JO MALONE LONDON

清新的檜木香氣帶著微濕木質與草本氣息撲面而來，隨後雪松溫暖沉穩的木香將你緊緊包圍，充滿綠意的苔蘚伴隨著陽光美妙展開，溫潤的香氣令緊繃的思緒逐漸放鬆，讓人彷彿置身一場專屬於家的森林浴，感受大自然帶來的寧靜與療癒。

香調：馥奇草本、清新木質調

Jo Malone London 檜木與雪松線香 30支，NT.1,660

線香推薦3：Aesop更級線香

PHOTO CREDIT: Aesop

檀香沉穩而乾淨的木質氣息彷彿陽光灑落在經年風化的木材上，溫暖而富有深度，緊隨其後的丁香與肉桂緩緩交融，為木香注入一絲柔和的甜蜜，最後大地般醇厚的辛香層層浮現，令溫潤與辛辣取得了完美平衡。

Aesop 更級線香 33支，NT.1,250

線香推薦4：Perfumer H SOAP皂線香

PHOTO CREDIT: Joao Sousa

荳蔻與白胡椒如晨光穿透空氣般俐落又鮮明，綻放出清亮的辛香感，隨後醛香與橙花緩緩展開，帶來潔淨柔和的明亮氣息，隨著煙縷流轉，白麝香、龍涎香與東加豆逐漸浮現，交織出溫暖而深邃的木質餘韻，香氣層層遞進，在空間中悠然延展，彷彿讓時間慢了下來，留下一份純粹而沉靜的安定感。

Perfumer H SOAP皂線香 30支，NT.1,750

線香推薦5：bPr BEAMS APFR / INCENSE STICKS線香 ECHO

PHOTO CREDIT: bPr BEAMS

黑胡椒與小荳蔻的清爽感率先喚醒感官，接著溫暖木質與柔和麝香勾勒出沉穩而優雅的氣息，香氣遊走於清爽與溫潤之間，既有都會風格的洗練感，也保有令人放鬆的溫度。

香調：木質麝香調

bPr BEAMS APFR / INCENSE STICKS線香 ECHO 25支，NT.980

線香推薦6：hearth WA:IT｜新。線香

PHOTO CREDIT: HEARTH

肉桂溫暖柔和的甜蜜香氣如陽光般包覆感官，丁香則注入一抹鮮活明亮的能量，當香氣緩緩升起時，你彷彿置身遼闊天際與寧靜海岸之間，能夠肆意感受香氣輕拂、心緒逐漸舒展。

香調：木炭、丁香、肉桂、檀香

hearth WA:IT｜新。線香 40G（含盒），NT.1,680

線香推薦7：日本香彩堂天然系列線香 楠木

PHOTO CREDIT: 日本香彩堂

來自九州的天然楠木能釋放清爽宜人的香氣，防蟲特性還能空間注入自然的潔淨與安心，天然系列線香以森林為靈感，融合樹木精油、細緻木粉與珍稀樹脂，打造出如深林呼吸般清新的香氛體驗，每一次點燃，都是與自然的深度連結。

日本香彩堂 天然系列線香 楠木 20支，NT.990

線香推薦8：Copenn. 線香組合

PHOTO CREDIT: MU-CHEN HSIAO

從古至今，線香一直被廣泛運用於多種場合，除了提供香味的改變以外，淨化空氣與提身能量。 Copenn. 致力於創造完美、高品質的香氛產品，提升生活中的薰香氛圍，手工製作的 Copenn. 香氛線香，專為室內空間設計，採用天然成分與高濃度香精油調配而成， 木質香根草、玫瑰廣藿香等不同香氣的線香，為空間帶來氛圍。

Copenn. 線香組合，NT.1,980

線香推薦9：MUJI無印良品柚子香味線香

PHOTO CREDIT: MUJI無印良品

你也喜歡柚子那種溫潤甜蜜的味道嗎？那無印良品這款線香一定不能錯過！網友實際使用過後分享，點燃之後線香不僅沒有煙味，還會散發出乾淨清新的柚子皮香氣，每次聞到這個味道就會立刻放鬆起來。

MUJI無印良品 柚子香味線香 12支，NT.140

線香推薦10：Takumi Tokyo日本製線香

PHOTO CREDIT: Takumi Tokyo

Takumi Tokyo 線香有三種香氣，由TOKYO KODO 線香品牌特別設計，每支線香點燃的時間大約25至30分鐘，讓人們在繁忙和緊湊的生活中，因應不同季節/情景/心情感受不同的香味，為自己安排一個放鬆時刻，朝霧以群馬縣水上町的大自然為靈感，精選尤加利、雪松、廣藿香等10種天然成分。彷彿黎明時分置身於森林中，使人忘卻城市的喧囂，感受當下的沈靜。

Takumi Tokyo日本製線香，NT.1,300

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