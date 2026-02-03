「線 不能斷」一家台灣電子廠 如何用零容錯哲學 在異地重塑建廠標準

「線，不能斷。」市場上到處都是纜線。但真正穩定、耐用，可以讓人放心交到客戶手上的其實不多。「通訊這件事，只要一條線出問題，整個線就不能用。系統就會癱瘓，沒有人會記得你交貨多快，只會記得壞的是哪家廠商交貨的線，臭名傳千里。」

岳豐科技菲律賓廠的開工儀式。圖/GOGO Philippines提供



岳豐電子（YFC BonEagle international INC,股票代碼6220）多年來堅守的經營底線：「不是不能出錯，而是不能讓錯誤走到客戶端。」當這樣的零容錯哲學，遇上建廠這件同樣「一失誤就全盤皆輸」的工程，岳豐沒有選擇最低價，而是把關鍵交給同樣相信「一次就要對」的夥伴——DREDC大唐建築。其將負責菲律賓新廠區之設計與監造專案，該基地位於Bataan省Hermosa Industrial Park，總面積達25,000平方米，將打造符合國際標準的現代化智慧廠房，預計於2027年第一季落成。

大唐建築設計規劃之岳豐電子菲律賓總部效果圖。圖/大唐建築提供

翻開岳豐科技的發展史，在葉春榮董事長領導下，於1983年在台灣成立，將製造工廠建立始於中國東莞。其後持續推動技術創新與國際化策略，於約20年前於美國成立Bestlink電子商務平台，並收購美國PRIME及Monoprice品牌通路公司，亦積極在德國及奧地利進行品牌商的併購。從OEM/ ODM製造商蛻變成為市場通路與品牌商。此舉不僅提高品牌能見度，亦能直接跟消費者建立關係，建立起不敗的線材商業帝國。葉春榮董事長以穩健遠見帶領團隊，此次菲律賓的擴大投資計畫，除了看好廉價的充沛勞動力，以及規避地緣政治風險，再次印證其卓越決策與引領產業的格局，更呼應全球供應鏈轉移趨勢。

岳豐曾協理講述建廠過程之艱辛。圖/GOGO PHILIPPINES提供

DREDC大唐建築專案經理表示，本案設計將融入永續建築與智慧製造理念，兼顧功能效率與環境友善，確保岳豐科技新廠不僅符合當地產業發展需求，更能成為東南亞區域的重要示範基地。此專案象徵台灣建築專業與電子產業攜手合作，共同拓展海外市場，成為台商產業升級及全球建廠最有力的後盾及即時支援力量。

關於DREDC大唐建築

大唐建築設計顧問股份有限公司（DREDC）專注於建築設計、工程監造與綠色永續解決方案，服務涵蓋印尼、越南、馬來西亞與菲律賓，致力於智慧建築與低碳設計，協助台灣企業在國際市場穩健發展。

DREDC大唐建築官網：https://www.datang.ph/