「線」阱？沿導引線行駛變逆向 新竹工務處：已責成廠商改善

新竹市 / 綜合報導

您有遇過開車按照路面導引線開在車道上，沒想到開一開竟變成逆向的窘境嗎？有民眾PO文分享，在新竹縣竹115線與竹71線交會路口，按照車道上的導引線行駛，竟切進對向內側車道，這個錯誤的導引線還一路存在長達2年多，對此，新竹縣政工務處表示收到消息後，已責成廠商今(28)日改善完成。

駕駛說：「走一走變對向車道。」沿著地面上的導引線往前開，但開著開著，一個左轉彎，整輛車竟開到對向車道，兩輛駕駛大眼瞪小眼尷尬面對面，駕駛超傻眼方向盤一轉，緊急修正方向，另輛車，這時又來了另一輛車，但駕駛似乎已經見怪不怪，打下左轉燈，巧妙「化解」逆向窘境，不過這神操作卻讓附近民眾，看了心驚驚。

附近民眾說：「可能會跟對向車撞在一起，就滿危險的，我覺得它畫的線的位置有點怪怪的，如果直接開過去沿著線開的話，好像就會變成逆向，然後開過去應該會想說，剛剛是開到哪裡去了。」

附近民眾說：「其實滿危險的，滿明顯的就是畫錯了對，它直接畫到對向車道去了。」道路動線混亂不僅讓民眾捏把冷汗，該路口也變成高風險危險區，這裡是新竹縣竹115線與竹71線交會路口。

2023年車道上畫設的導引線，是依照正確道線行駛，協助駕駛人正確轉彎或直行，避免車輛切西瓜或逆向，沒想到一年後(2024年)，車輛順著路面白色虛線走，竟默默切進對向內側車道變成逆向。

原來兩年多前，這裡施工進行道路重鋪與重新劃線，廠商竟畫錯導引線，導致車輛從竹71線依照導引線行駛，準備接上竹115線時，會直接「切進對向內側車道」，但這一錯就是兩年，直到有單車騎車發現PO文，相關單位才驚覺畫錯了。

新竹縣政府工務處養護科長孫添福說：「有關民眾陳情鄉道竹71線，轉我們縣道115縣道路上標線有誤一案，那本府收到通報之後，立即責成廠商今日改善完成。」

漆油漆，相關廠商獲報立即到場，將錯誤導引線用油漆覆蓋，但道路設計失誤存在多年，也難怪民眾質疑，工程驗收與後續巡查機制，是否形同虛設。

