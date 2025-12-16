緝毒月月評比 勤務壓力高過警力

毒駕猶如隱性的不定時炸彈流竄街頭，基隆市6天之內發生2起毒駕重大傷亡車禍，基隆市警察局近1年來月月評比毒品查緝，以及規劃高頻率的路檢取締酒駕、毒駕勤務，然員警的高流動率及繁重勤務壓力，讓警察身心俱疲，不乏調離或求去之念，以致於警力永遠不足。

基隆市於12月7日、15日各發生一起毒駕重大傷亡車禍，均造成1死2傷慘劇。尤其15日再次發生毒駕車禍後，警察局長林信雄當天下午就臨時增加一場擴大臨檢勤務，動員所屬分局及刑事警察大隊近百名警力，針對轄內各重要路口及重點處所，主動實施臨檢、路檢攔查，期以「高強度、高密度」的閉鎖式掃蕩勤務，有效遏止並即時發現毒駕等各類違法行為。

廣告 廣告

接連2起毒駕的「黑天鵝」壓力，讓局長林信雄於15日晚間主持勤前教育後，也親自分赴各臨檢處、路檢點檢視同仁執行情形，並提醒同仁務必留意執勤安全。

警察局表示，市長謝國樑對毒駕高度重視，15日下午召集衛生局、消防局及警察局進行跨局處研商，全面強化毒駕防制作為。會中，指示警察局持續加強攔檢盤查勤務，並規劃採購防撞設備，以確保同仁執勤安全；另外，針對重大毒駕案件犯嫌及毒駕累犯，責成警察局建請檢察官聲請羈押，以展現強力執法決心。

儘管警力吃緊，但警察局還是強調，未來將持續針對各重要路口，不分日夜加強毒駕攔查，透過主動查緝作為，發掘潛在且不易察覺的毒駕案件，全面提升交通與治安安全。

同時，為確保員警執勤安全，警察局已立即規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪丁等相關防護裝備，藉以有效避免車輛規避檢查蓄意衝撞的意外發生，確保執勤員警生命安全。

警察局於16日召開的檢警聯席會議中，提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為；另對毒駕累犯致人傷亡者，也將對此種犯罪提出研議是否符合刑法「原因自由之行為」要件，以不確定殺人犯罪故意予以論責，讓犯罪者擔負更嚴重的刑事責任與刑期，以展現市府嚴正執法、守護市民安全的決心。

警察局不避諱的指出，在人員高流動率及繁重勤務的壓力下，該局全體同仁仍堅守崗位、日夜付出，治安與交通工作並未偏廢，未來仍會持續以市民安全為首要目標，全力打擊犯罪、維護交通秩序。