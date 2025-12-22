緝毒犬立大功！漁船暗夜接駁億元私菸 船艙密室藏百萬包畫面曝

海巡員揹著緝毒犬登船順利查獲船倉密室。橋檢提供

高雄一個私菸集團今年8月底大膽利用3艘漁船在公海接駁，把市價高達1億元的私菸新台幣運進台灣。橋頭地檢署指揮海巡署多個查緝隊及警方組成專案小組蒐證多時，趁私菸準備運上岸時，海巡員揹著緝毒犬登船找到船倉密室，查扣未申報進口私菸、加熱菸101萬多包，橋檢認定5名被告違反輸入私菸罪嫌，今（22日）偵結並提起公訴。

橋檢指出，今年8月間金佶利29號張姓船長，金佶利27號陳姓船長，全豐滿號夏姓船長分別駕駛漁船，前往公海及領海海域，接應未經許可輸入的私菸。8月27日，3艘漁船趁著夜色掩護，陸續駛入高雄市茄萣區興達漁港停靠卸貨。

8月28日凌晨，負責指揮調度的賴姓男子指示林姓司機駕駛貨車到漁港準備載運菸品。不料，橋頭地檢署檢察長張春暉、主任檢察官蘇恒毅與檢察官郭郡欣指揮的專案小組早已佈下天羅地網。海巡署花蓮、嘉義、台南查緝隊，屏東縣內埔警分局、桃園市中壢警分局、高雄市菸酒管理科等多個單位，持搜索票當場將人船一併緝獲。

橋檢指揮專案小組破獲走私洋菸集團，查扣滿船百萬包私菸。橋檢提供

一箱箱包裝完整的菸品在港邊堆成一座座菸牆，甚至連船艙內部都被塞得水洩不通，幾乎沒有站立空間。專案小組從船艙及貨車中，共清點出高達101萬2150包私菸，除了81萬7130包傳統紙菸外，還有多達19萬5020包、在黑市極其搶手的加熱菸，市價約新臺幣1億元。檢察官日前偵結，認定張姓被告等5人違反《菸酒管理法》第45條第2項之輸入私菸罪嫌，依法提起公訴。

專案小組查獲百萬包私菸，市價約1億元。橋檢提供

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



