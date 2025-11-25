緝毒犬與領犬員的故事 動人心弦

來自澳洲的緝毒犬Pablo，曾經在一次執行檢查貨櫃勤務中，查獲一批高達三百公斤的毒品，績效卓著。(基隆關提供)

記者郭基生∕基隆報導

緝毒犬是國門前線反毒重要戰力，也是守護國人健康與社會安全的重要夥伴，緝毒犬與領犬員間也有著獨特的回憶，基隆關特別介紹緝毒犬Pablo與領犬員Lars的故事，讓民眾了解緝毒犬背後的努力與領犬員的款款深情。

基隆關領犬員Lars回憶說，剛通過領犬員測驗，在關務署與澳洲海關緝毒犬育種培訓合作下，就接下帶領來自澳洲緝毒犬Pablo，經過辛苦的磨合過程，Lars與Pablo從基礎氣味訓練到實地執勤緝毒過程，彼此默契特別好，相伴五年期間，更在一次檢查貨櫃勤務中，一起查獲高達三百公斤走私毒品。

Lars說「那一刻，我真的好替牠驕傲。」他說，「訓練時無數次的嗅味記憶、遊戲獎勵與默契培養，終於在執行任務時發揮作用，那種感動，無法言喻。」 除了緝毒表現亮眼，Pablo在各種機關學校參訪行程中，也是人氣王。

每當外賓看到Pablo憨萌地穿越貨物間示範查緝作業，經常迫不及待地搶著與牠合影留念，這樣的療癒力量，也讓原本嚴肅的查驗現場，多了一份溫暖與歡樂。

緝毒犬多為智商高、性格穩定的拉布拉多犬，基隆關說，對領犬員而言，除了技術培訓，更是一場漫長的陪伴與情感連結。

Pablo服勤多年後，隨著年齡增長與體能下降，依規定光榮退役，和牠感情深厚的Lars 申請了領養，從國門前線的緝毒英雄，成為Lars家庭中最溫 柔的家人與夥伴，Lars感性地說「牠就像我的兄弟一樣。」

幾年前，Pablo以十一歲高齡安詳辭世，Lars也特別為牠舉行溫馨的告別儀式，向這位忠誠戰友致上最後的祝福與敬意，在反毒路上的合作無間聯手打擊走私。

緝毒犬的一生，象徵著奉獻、專業與忠誠，基隆關強調，牠們不懂國界與法律的意義，卻深知自己守護的使命，這份無聲的守護，是邊境防線上最柔軟、卻最堅定的力量，基隆關也期盼透過緝毒犬背後的小故事，能喚起更多人對毒品議題的重視。