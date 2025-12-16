締盟四週年 京都市議會訪問團拜會黃偉哲

▲京都市議會訪問團拜會台南市長長黃偉哲，新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局長黃雅玲以及台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧也一同與會。(圖／南市府提供)

[NOWnews今日新聞] 今年是台南市與日本京都市締盟4週年，京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員特率團前來拜會台南市長黃偉哲，會中就兩市交流深入討論。此外，訪團也將於明（17）日出席紀念兩市締盟的活動「2025陶藝台日交流展in台南」。黃偉哲相信透過文化交流，能夠增進兩市的相互了解。

▲京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員致贈京都市紀念品給黃偉哲。(圖／南市府提供)

今天的拜會活動包括新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局長黃雅玲以及台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧也一同與會。同時為慶祝締盟4週年，自明(17)日起將在京都市總爺藝文中心紅磚工藝館推出「2025陶藝台日交流展in台南」，邀集32名台日陶藝家參展，亦是京都傳統工藝「京燒・清水燒」首次來台南展出。

▲黃偉哲致贈臺南400威士忌紀念酒給京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員。(圖／南市府提供)

台南作為台灣最古老的城市，與日本古都京都市因歷史文化而結緣。黃偉哲指出，台南致力於維護歷史古蹟和傳統文化，擁有許多保存完好的日式古蹟，承載了日本前輩們遺留下的印記，非常適合京都市的朋友們前來感受並認識台日深厚的歷史淵源。他相信透過文化交流，能夠增進兩市的相互了解。

黃偉哲也特別感謝訪賓們長期對兩市密切交流的支持，台南受益匪淺。他也與訪賓們商討未來兩市在教育、物產、體育等方面的交流，盼能開展更加多元的互動模式，深化雙方的友誼關係。黃偉哲還提到，台南市榮譽市民寺田一博議員長期致力於推動台南與京都的城市外交，聽聞寺田一博委員長因私人因素臨時取消來台，委請訪團轉達問候，並盼很快在台南跟寺田議員會面。

京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員表示，此行是他第一次造訪台南，今早前往安平古堡參觀並進行古蹟保存的交流，他深深感受到台南富有歷史文化底蘊的城市魅力。久保田議員也表示，他很開心此次能夠前來參加兩市締結紀念的陶藝展，相信透過當前的文化交流，以及未來可持續開展的教育、飲食、運動的互動，兩市的友誼可以綿延不絕地延續下去。

京都市為日本千年古都，以豐富的歷史文化聞名，2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」，開啟與京都市的交流，兩市於2021年正式締盟，此次為慶祝締盟4週年，自明(17日)起將在該市總爺藝文中心紅磚工藝館推出「2025陶藝台日交流展in台南」，邀集32名台日陶藝家參展，亦是京都傳統工藝「京燒・清水燒」首次來台南展出。

