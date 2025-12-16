締盟四週年 京都議會訪市府

白河區公所與日本福井縣南越前町十六日簽署交流合作備忘錄。（記者陳佳伶攝）

記者翁順利、陳佳伶∕綜合報導

台南十六日有兩項台日交流活動，京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員率團十六日拜會台南市政府，都以蓮花知名的白河區與日本福井縣南越前町，十六日簽署交流合作備忘錄。

今年是台南市與日本京都市締盟四週年，京都市議會訪問團拜會市府，有新聞及國際關係處蘇恩恩處長、文化局黃雅玲局長、台南市台日文化友好交流基金會郭貞慧榮譽董事長共同參會談，會中兩市交流深入討論。

台南京都締盟四年，京都市議會十六日組團拜訪台南市政府。(新聞處提供)

黃偉哲與訪賓們商討未來兩市在教育、物產、體育等方面的交流，盼能開展更加多元的互動模式，深化雙方的友誼關係。

另，白河區與日本福井縣南越前町都是以蓮花聞名的城市，繼七年前締結友好城市，十六日雙方正式簽署交流合作備忘錄再續前緣，將在教育、文化及產業觀光等面向展開更緊密的互動，開啟跨國地方創生與文化連結的新篇章。

雙方合作交流備忘錄由白河區長董麗華、越前町町長仲倉典克簽署。兩地代表針對蓮花產業、觀光推廣與地方特色展現等議題進行分享，展現在地方創生上的努力，也為未來在產業與觀光合作奠定穩固基礎；雙方並就學力指標、教學推動與課程創新等議題交換經驗。