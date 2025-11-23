締盟20年 日本仙台市長率團來訪

日本仙台市郡和子市長首度造訪台南市政府，仔細觀賞兩市締盟交流的多樣紀念品。(新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

仙台市是台南在日本的第一個締盟城市，至明年一月雙方締盟將滿二十年，二十三日仙台市郡和子市長與仙台市議會野田讓議長連袂拜會市長黃偉哲，此次是郡和子市長上任後首次率團來訪，雙方期許兩地的情誼能夠永遠持續。

黃偉哲表示，今年六月率團赴仙台參加締盟二十週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，如今在台南見到老朋友們感到格外親切，兩市二十年來即便遭逢天災也都相互扶持，仙台市今年也捐款協助七月丹娜絲風災災後重建，他特頒發感謝狀並代表全體市民致上深深謝意。

郡和子市長表示，本次仙台前來參加大台南國際旅展，同時也帶來仙台觀光講座和美食分享，希望讓台南市民能更加認識仙台，她也關心丹娜絲風災，並感謝台南在東日本大震災時予以協助，期許在二十週年的基礎上，兩市的友好關係綿延不絕。

仙台市野田讓議長首先代表仙台市議會慰問丹娜絲風災，並表示在東日本大震災時台南市給予仙台許多支援，因此仙台市議會在風災後即發起募款，郡和子市長表示，本次仙台前來參加大台南國際旅展，同時也帶來仙台觀光講座和美食分享，希望讓台南市民能更加認識仙台，期待未來三十年、四十年，兩市交流及友情可以持續延續下去。

仙台市為日本東北地區第一大城與政經文化中心，與台南因「七夕」結緣，雙方於二００六年一月締結友誼市。市府安排二十二日舉辦觀光講座，「伊達武將隊」活潑有趣介紹仙台，毫無冷場，美食分享則邀請到ＪＲ東日本大飯店台北日本料理「HAYASE」料理長郡司行雄，牛舌、毛豆甜點等讓參加的民眾讚不絕口。