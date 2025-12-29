（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】嘉義城隍廟支持與贊助的嘉義縣立永慶高中體育，今年共有九位學生表現亮眼，脫穎而出的榮膺國家代表隊成員成為國手，締造校史罕見紀錄。永慶高中郭春松校長為感謝城隍廟，特於今（29）日率領全體國手學生及教練親自前往參拜城隍爺，表達誠摯感謝，嘉義城隍廟新任董事長楊嘉南親自接待並陪同上香，祈求來年征戰順利、再創佳績。

永慶高中表示，此次參拜的九位國手、涵蓋跆拳道、木球、女子足球等項目，表現皆極為傑出。其中跆拳道好手陳彥蓉同學，更是榮獲雙重國手資格，代表我國出征 2025年世界青少年跆拳道錦標賽 及 亞洲青少年跆拳道錦標賽，並於亞洲賽勇奪女子51公斤級金牌，實力備受肯定，獲頒 114年國光體育獎章三等三級，為國爭光。

廣告 廣告

締造紀錄 永慶高中九位國手齊謝嘉義城隍 - https://www.watchmedia01.com

永慶指出，林耘蓁同學則於 2025年印尼亞洲盃木球錦標賽表現亮眼，助隊奪得女子團體桿數銀牌與女子雙人桿數銅牌，展現木球項目的穩定實力與團隊合作精神。在足球領域方面，永慶高中共有五位學生筠婷、侯玉軒、黃雪芬、吳至秦、黃鈺真 —— 入選 2025年第3屆巴林亞洲青年運動會女子足球國家代表隊，最終協助國家隊取得第三名佳績，為我國青年女子足球寫下光榮紀錄。

締造紀錄 永慶高中九位國手齊謝嘉義城隍 - https://www.watchmedia01.com

永慶說、陳薇中同學亦在 2025年世界中學生五人制足球錦標賽（巴西）中擔任國手，隨隊征戰國際，並取得女子組第四名的亮眼成績。值得一提的是，陳心一同學於 2025年10月遠赴約旦參加U17女子亞洲盃資格賽，憑藉穩健的表現與優異的實力，成功助我國晉級決賽圈，參加2026年U17女子亞洲盃。決賽預計於2026年4月30日至5月17日在中國舉行，她將繼續爭取隨隊征戰國際舞台的機會，展現台灣女足新秀的堅強實力與未來潛力，表現令人期待。

郭春松校長表示，嘉義城隍廟長年致力於地方公益與青年體育發展，對本校學生的贊助與鼓勵，是孩子們能安心訓練、專注備賽的堅實後盾。透過此次參拜活動，不僅傳達全校師生的感謝之情，也讓學生從傳統信仰中汲取精神力量，持續在體育領域發光發熱。也特別感謝嘉義縣政府長期推動基層體育與校園運動發展，提供學生完善的訓練資源與比賽機會，讓年輕選手能在國內外賽事中嶄露頭角，展現台灣的運動實力。

郭春松校長也誠摯感謝長庚醫院在運動醫療與健康管理方面的協助，給予學生專業的體能照護與復健支持，成為選手在賽場上穩定發揮、健康前行的重要後盾。此次九位國手齊聚一堂，不僅是永慶高中體育發展的里程碑，更象徵著學校多元培育政策逐漸開花結果。展望未來，永慶高中將持續投入資源，支持學生勇敢追夢，邁向全國、放眼國際，為台灣體育注入更多希望與能量。