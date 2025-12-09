締造茶藝術另一波高潮 知名茶藝師謝明素邀您體驗明代烹蒸茶法新意境

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】名聞國際的茶藝師謝明素，茶藝教學已近30年年，應邀在嘉義市社區大學「茶心茶修」授課也有15年，具備茶文化專業領域，透過社大終身學習平台傳授茶文化知識技能，嘉惠無數學子。今年獲得嘉義市政府補助獎勵[社區大學優良特色課程~發展地方知識學]，執行成果豐碩，特選在12月9日下午二點於茶話人文館舉辦[迎心款待~泡一杯好茶]茶會，與茶會友。

謝明素老師表示，本次茶會以已少見的「明代烹蒸茶」方式進行，它的特點包括：

a、由於是用蒸氣的方式蒸茶湯，全憑蒸汽的力量溶解茶葉中的物質，比較穩定，比較溫柔和順。

b、茶湯的滋味，更加柔和滑順，湯感也更加的清透。

蒸茶的湯感更豐富。

c、因為蒸氣溫度的緣故，在茶葉內外的雜塵味，陳倉味⋯散失到空氣中，導致茶湯中的香韵更加豐郁。

口腔中的茶湯與唾液感受更透徹，口齒喉韻回甘更香甜，滿口生香。甜。

茶走過了唐宋的鼎盛時期進入明代，明代在飲茶法上展開新局面，茶味與藝境交融，“茶入詩畫中，詩畫入茶中”，締造茶藝術的一波高潮。

謝老師說，明代的烹蒸茶法以蘇吳（江蘇長江以南）地方的煎茶拔得頭籌，據明代永昌太守陳師（杭州人）的《茶考》（萬歷癸巳年作）記載：「烹茶之法，唯蘇吳得之」；而杭州的撮泡法也別開生面，且後來居上成了今日主流。

謝明素老師指出:讓生活中有茶做善的循環，透過教學指導學員把茶變成是一種生活化的方式，學習茶藝能後能夠到社區推廣與服務，也有學員將所學轉化增能為二度就業領域。近年來嘉義縣市政府舉辦茶藝文化相關活動，都會看到學員活躍其中。今天的[迎心款待~泡一杯好茶]茶會，展現學員們對茶葉知識、泡茶技巧、茶席美學與在地文化的學習成效。

感謝當代蒸茶之先：

成就一杯茶湯～

謝明素老師

沈武銘老師

李國平老師

將在12月13~21日盛大登場的[2025高山茶都-嘉義博茶會]為您奉上一杯「烹蒸茶」，歡迎光臨品茗及體驗。

圖：今年獲得嘉義市政府補助獎勵[社區大學優良特色課程~發展地方知識學]，執行成果豐碩，特選在今日於茶話人文館舉辦[迎心款待~泡一杯好茶]茶會，與茶會友。謝明素老師表示，本次茶會以已少見的「明代烹蒸茶」方式進行，讓學員有特別的體驗。（記者吳瑞興攝）