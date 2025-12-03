締造連22年獲獎紀錄！桃園工廠校正零錯誤率 奪績優單位團體獎

桃園市長張善政接受經發局呈獻榮獲經濟部「114年工廠校正及營運調查績優單位團體獎」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議，接受經發局呈獻榮獲經濟部「114年工廠校正及營運調查績優單位團體獎」，為全國唯一連續22年獲獎的縣市，張善政勉勵市府團隊以專業與執行力，持續保持桃園在全國的領先地位，盼明（115）年再創佳績。

經發局長張誠表示，桃園工廠家數達1萬2367家，為全國第四多，在繁重的查核量能下仍能維持「零錯誤率」，實屬不易。此次再度獲得肯定，主要歸功於市府在查核流程、資料建置及跨機關協作上的精準分工，充分展現團隊長期投入的成果。

經發局指出，經濟部每年針對全國22縣市、3個科學園區、1個科技產業園區及1個農業科技園區辦理工廠校正業務考核。桃園今年度再度達成「零錯誤率」，並獲評為「績優單位團體獎」，顯示桃園在營運調查執行品質上持續獲得中央高度肯定。

經發局補充，校正與營運調查作業除可協助工廠辦理變更登記、確保合法營運外，也能同步蒐集營收、產銷、資產、技轉及研發等重要資料，做為政府推動產業升級，以及因應食品安全、未登記工廠輔導、危險物品管理等政策的重要決策依據。

