緣分也會挑人！月老牽線前看「心的亮度」，才能決定姻緣的到來

文／星座專家沛倢

月老牽紅線不算強制性的配對，反而是一種順應你當下狀態所能承接的關係引導。真正的姻緣並非突如其來，是建立在你自身的能量穩定度、生活步調與心靈準備之上。理解以下這些分析就會明白月老不是主導你的愛情，而是在反映你已準備好的部分。

一、緣分的起點：心的亮度決定能否吸引對的人

緣分與其說來自外界不如說是從內心散發的能量所吸引。一個人的情緒狀態、心理穩定度、自我價值感，會影響整體能量亮度。

穩定、自我接納、願意愛與被愛的人--- 光亮且柔和

廣告 廣告

焦慮、孤單、創傷未修復的人--- 光散亂且不穩

自我否定、渴望填補空洞的人--- 光黯淡且脆弱

能量不穩時即使遇見好的人也很難承接或維持關係。一個人越能照顧自己，越能吸引到適合他的緣分。月老所謂的牽線是當你的能量亮度足以承擔一段關係，緣分自然會向你靠攏。

二、真正的配對是以生活狀態為基準，而非幻想條件

大家常列出喜歡的條件：外型、收入、性格，但這些都是表面偏好，並不等於真正能走下去的伴侶型態。真正能走進你生命的人，取決於你目前的人生節奏。例如:你的情緒成熟度、處理衝突的方式、價值觀與界線、你能給什麼、需要什麼。

生活高度忙碌的人，需要理解其步調的伴侶，而非需要大量陪伴的人。

太會照顧別人的人，需要的是不會吸光他能量的對象。

常受情緒困擾的人，需要的是穩定而非刺激的伴侶。

月老安排的不是你想像中的理想型，而是你目前有能力與他共生共同成長的人。

三、為什麼我們會先遇到不適合的人？

我們生命中出現的每段關係的錯誤經驗都是為了探索真正的自己。

不適合的人帶來的是：

邊界課題：教你不再無邊無際付出

自我價值課題：讓你看清自己值得更好

情緒課題：讓你練習溝通、情緒調整、反思

需求覺察：讓你知道真正需要什麼伴侶

自我認識：看見自己的盲點與習慣性模式

我們真正成長的時候配對等級自然會提升，月老不會在你仍處於混亂或脆弱狀態時，送你難以承接的好緣分。

四、緣分靠近前生活會出現某些變化

當我們準備好迎接一段新關係時，能量會先行調整。

例如: 情緒開始穩定輕鬆、對愛情不再急迫、對生活生出小期待、願意打理自己，感到可以試著再相信並不再為過去的創傷拉扯。這些都是能量層的變化，也是紅線啟動的前兆。我們的心越穩安排越自然。

月老不會替你做選擇，祂只是把你準備好的緣分呈現出來，緣分是你吸引來的!當你夠穩夠亮、夠完整，那個能與你同行的人就會自然走到你面前。月老做的是把你內在的準備與外在的機緣對齊。剩下的是我們是否願意伸出手、是否願意打開心願意接受一段新關係。

想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb

延伸閱讀

月老真的牽錯線嗎？專家揭「繞一圈」背後的功課，也是命中注定的緣分

月老只牽緣、不審判感情！劈腿是緣份的考驗，提醒你該繼續還是放手