編列違法預算案「行政院做不到」 卓榮泰：這是底線





立法院近期在《財政收支劃分法》修法議題上持續卡關，引發中央與地方財政分配爭議。行政院今（20）日通過院版財劃法修正草案，統籌稅款、一般性補助款與計畫型補助款總計達1兆2002億元，創歷史新高。行政院秘書長張惇涵表示，此版本提升地方財源，16個縣市平均增加25%，六都直轄市增幅15%，兼顧城鄉均衡與都市競爭力。台北市統籌稅款仍全國最高，新北市則因土地與人口規模增加補助最多。行政院院長卓榮泰喊話立法院盡快理性審查行政院版財劃法，還強調逼迫行政院編列違法違憲的預算案，「行政院做不到」。

行政院長卓榮泰強調，過去25年各黨執政的行政院曾多次嘗試修法，但因共識不足均未完成程序。如今中央每年挹注地方資金持續創新高，113年度地方財政更出現818億元盈餘，並無急迫財政缺口，面對國家財政分配法律應慎重討論。卓揆警告，在野黨若強行修法，將迫使中央違法舉債，不僅行政院無法執行，也將削弱中央在國防、外交、AI建設、治水、社福及勞健保等施政能力，災害應變效率降低，城鄉分配失衡，窮者更窮、富者更富，違背公義。

卓榮泰表示，行政院版財劃法則被視為目前最大共識、最合理版本，具五大特點：一、首創「基本財政需要額」，保障地方均衡執行自治事項；二、錢權分配合理，兼顧中央施政能力；三、城鄉分配公平，縮小差距；四、強化地方自治，中央管考確保效益；五、恢復中央與地方合作機制，穩定政策推動。

行政院自卓榮泰院長上任一年半來，已與地方政府會商六次以上，力求透過理性協商，他寫道：「目前行政院版的財劃法是最大共識、最合理的版本。」卓揆呼籲立法院盡快理性審查院版財劃法，恢復財政穩健，重新建立行政立法、中央地方的合作關係，勿一意孤行。他強調：「逼迫行政院編列違法違憲的預算案，行政院做不到，國人也不容許，這是我們的底線。」

（封面圖／翻攝《卓榮泰》粉專）

