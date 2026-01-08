編列4000萬採購防寒衣！空軍採購數量曝光 坦言其他款飛行員普遍反應不好

空軍一架F-16戰機在花蓮外海失事，更被揭露飛行員沒有防寒衣，不過國防部長顧立雄今（8）日指出，去（2025）年以軍購方式，年底已經交貨，在今年3月以前會全數交貨完畢。國民黨立委王鴻薇詢問採購數量，對此，空軍表示，共為1300多套，應該為1300多件，目前慢速機共400多套，已經交了200套，戰鬥機要量身定制，這部分陸續在交貨。

王鴻薇詢問，在1.25兆特別預算中，是否有購買防寒衣？顧立雄回應，防寒衣在去年就以軍購方式籌獲，在今年3月之前就可以交貨完畢，防寒衣並沒有列在特別預算內。王鴻薇接著問，去年採購防寒衣是1200多件嗎？到現在為止交貨幾件？

空軍參謀長李慶然中將回應，應該為1300多件，目前慢速機共400多套，已經交了200套，戰鬥機要量身定制，這部分陸續在交貨，3月之前會全數完成。王鴻薇追問，是否去年採購的戰的戰都機防寒衣數量為0？李慶然表示，沒有，已經有部分交貨，因為型號關係，所以是部分交貨，3月就是全部交完。

王鴻薇再問，為什麼這位失事的飛行員沒有防寒衣可以穿？李慶然表示，防寒飛行衣主要是針對極地地區，因為會影響到飛行操作，所以前面也評估過其他飛行衣，但會影響操作，飛行員普遍反應不好，所以空軍才另外尋商，這次很幸運找到可以不妨礙操作，又是防寒的飛行衣。

根據114年度預算，空軍將防寒衣預算編列在「後勤及通資業務」，項目為「各型地面支援裝備零附件購置及保修」下面的「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，共編列4000萬台幣採購。

