即時中心／綜合報導

近日包括美國參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）等多名跨黨派參議員接連發文批評，台灣在野黨削減國防預算，並指藍營與北京交流恐向中共卑躬屈膝；然而，民眾黨主席黃國昌昨（4）日被問及此事卻未正面回應，僅稱民眾黨已「直接在社群平台上用英文回覆」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，民眾黨哪來的膽子，竟敢公然編故事騙美國參議院軍委會主席？黃國昌這次已從國內詐騙升格成越洋詐騙，「民眾黨早就變成跨國詐騙集團。」

廣告 廣告

張育萌在臉書發文指出，美參院軍委會主席維克（Roger Wicker）直接重磅點名「台灣在野黨在國會，大幅削減賴總統的國防預算，讓我感到失望」。維克還特別耐心解釋「原本的提案是為了支應迫切需求的武器系統，面對中國持續升高的威脅，台灣的國會應該重新謹慎考慮。」然而，黃國昌週三被問到這件事，完全不敢正面回應，東扯西扯說民眾黨已經「直接在社群平台上用英文回覆」，要媒體朋友自己上網看。

「不看還好，一看真的要氣昏」，張育萌直言，民眾黨竟用官方帳號，反過來幫維克參議員「上公民課」。「民眾黨『教』Wicker 參議員說：台灣的『任何特別預算，都必須先經立法院通過的特別條例授權』。」他質疑，難道民眾黨真的天真到以為，從政超過38年的維克，會不懂什麼是「特別預算」嗎？維克參議員自大學畢業後，去空軍服役一路當到中校；踏入政治領域後，一路從議員助理，當選過州參議員、聯邦眾議員，現在是聯邦參議員，也是參議院軍事委員會主席。「所以，民眾黨到底哪來的自信，認為這麼資深的美國政治人物，需要他們來教他預算制度？」

快新聞／編故事騙美參院軍委會主席？張育萌怒抓包 轟民眾黨「越洋詐騙」

美國參議院軍委會主席維克從政超過38年，張育萌質疑，難道民眾黨真的天真到以為，維克會不懂什麼是「特別預算」嗎？（資料照／美聯社提供）

張育萌認為最扯的是，民眾黨的回應竟隻字不提政府早就提出的 1.25 兆《國防特別條例》，直接把整件事講成，民眾黨《軍購條例》才讓軍購可以進行。「不要說我斷章取義，這就是民眾黨寫的：『針對美國國防安全合作局（DSCA）去年 11 月發布的軍售公告，民眾黨已提出《特別條例》草案。立法目的是提供必要的法律授權，使行政部門可以推動對美軍購。』」

張育萌表示，這講得好像沒有民眾黨，軍購就被卡住一樣，「事實根本完全相反啊」！行政院早在去（2025）年11月27日，就已經把《國防特別條例》送到立法院，這不是就「提供必要的法律授權」嗎？他直呼，民眾黨完全是創造一個「平行宇宙」，在這個時空，民眾黨竟然變成推動對美軍購的正義使者。「但如果藍白把行政院版的《國防特別條例》好好進入委員會，嚴格審查、理性討論，『必要的法律授權』不是早就有完成嗎？」

「最諷刺的是，民眾黨自己也承認，他們提的條例內容就是根據去年 11 月美國的對台軍售公告。」張育萌怒批，那不就看公開的公告就好了？到底為什麼要拖兩個月，又特地跑到美國一趟，最後還要編這一套爛故事？最後他更直言，黃國昌大概以為，他騙得過台灣人，就可以再去騙美國參議院軍委會主席嗎？這種政客說謊不打草稿。黃國昌這次已從國內詐騙升格成越洋詐騙，民眾黨早就變成跨國詐騙集團。

原文出處：快新聞／編故事騙美參院軍委會主席？張育萌怒抓包 轟民眾黨「越洋詐騙」

更多民視新聞報導

藍白10度封殺軍購案！美參院軍委會主席痛批令人失望

多位美政要批評「民眾黨自提國防預算」！律師：難以取信國際社會

訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流

