編曲大師屠穎「跑步機跌倒猝逝」享壽62歲 楊丞琳：永遠懷念

編曲大師屠穎驚傳於廣州猝逝，享壽62歲，震驚整個華語樂壇。他在下榻飯店跑步機上跌倒不幸身亡，原定於11月1日晚間參與齊豫廣州演唱會，主辦方因此緊急宣布延期。屠穎被譽為華語流行音樂界舉足輕重的編曲人，參與創作了無數膾炙人口的經典歌曲，包括楊丞琳的「曖昧」、「左邊」，以及合作知名藝人如周華健、張宇等人的作品，他的驟然離世讓眾多音樂人及藝人紛紛發文悼念。

編曲大師屠穎死訊傳出各界震驚。（圖／微博）

屠穎在事發當天早晨還曾更新社群媒體，但據友人透露，他在廣州下榻飯店跑步機上跌倒，當時周圍無人，雖經搶救仍回天乏術。演唱會主辦方隨即宣布延期，表示「因團隊成員突發意外」，間接證實了這一噩耗，而屠穎的家屬也緊急飛往廣州處理後事。

合作對象兼好友周華健才在演唱會中表示，在台灣所有的流行音樂中，10首歌裡面就至少有6至7首是屠穎編的曲。屠穎28日才參與對方在馬來西亞的演唱會，並曬出聚餐照片，沒想到這竟成為他們的最後一次相聚。

編曲大師屠穎（中)驚傳於廣州猝逝。（圖／屠穎臉書）

消息傳出後，多位音樂圈好友紛紛表達哀悼之情。陳子鴻寫下「45年的老友，一路好走」。林隆璇不捨地說，當年他把「流言」寫成簡譜後就出國，半個月後聽到屠穎光憑一張紙就編出心中所有細節，他感謝這位永遠的大師。許常德感嘆「沒有屠穎的編曲，如果雲知道裡就沒有天空」。他提到與屠穎最後一次見面是在對方的餐廳，他認為屠穎在演唱會旅途中離開，想到的會是很美的畫面。

張宇悲慟地道別，稱屠穎是「我強大且依賴的老師」。他的創作包括「曲終人散」、「囚鳥」等熱門歌曲都與屠穎有合作。楊丞琳也表達哀悼，感謝屠穎為「曖昧」、「左邊」帶來經典又動人的編曲，她表示會永遠懷念屠穎，樂迷也相信他在另一個世界會繼續享受音樂。

