編現比不足一人做多人事! 馬文君要求檢討軍人薪資結構

立法院外交國防委員會召集委員馬文君今日在立法院質詢時,痛批國防部軍人加薪方案出現重大缺失,造成「升官反而減薪」的荒謬現象,營級士官督導長的實領薪資竟然比連級督導長還要低,中校營長薪資也低於少校連長。

馬文君指出,立法院已三讀通過軍人加薪案,希望納入預算提升軍人待遇,但明年預算竟然都沒有編列,根本沒有依法行政。國防部今日提交的報告大多在講歷史和目前薪資情形,完全沒有實質規劃內容。

馬文君在質詢中追問,加薪方案的依據標準為何?是依據專業、證照含金量、資歷、戰功還是作戰需求?戰鬥部隊的定義是以兵科區分還是以層級區分?這些關鍵問題報告中完全沒有說明。

更嚴重的是,國防部將戰鬥部隊分為第一類和第二類,導致營級和連級出現薪資倒掛現象。馬文君強調,這樣的加薪方案只會讓官兵剝奪感更重,打擊國軍士氣。她接到許多陳情,官兵反映編現比嚴重不足,一個人要做好多人的業務。

馬文君指出,國防預算從3000億暴增到明年1兆以上,還有許多特別預算,不斷採購新式武器都需要優秀人才操作,但政府卻不願意提高薪資留住人才,這是非常不合理的做法。她要求國防部重新檢討戰鬥部隊加給的定義,並承諾將再次安排專案報告,徹底解決這個問題。

