【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府文化處29日下午辦理「編緣 In between」藝術駐地創研成果交流會，邀請今年度三組駐地藝術家及地方館舍(山懶腰工作棧Ｘ陳沛妤、鸞山530夢想孵育基地Ｘ廖庭以、夏卡爾民宿Ｘ林慧盈Ｗinnie)，一起齊聚臺東糖廠園區的「檔案室裡的小村閱讀」共同分享駐村成果，感受駐地創研在臺東用藝術而編織的因緣。今年計畫駐地館舍分佈於都蘭、鸞山、綠島，在山海之間藝術創作者們各自展開對於土地、環境、生命的對話，分享駐地生活點滴，呈現豐富的成果。

廣告 廣告

臺東縣政府文化處處長李吉崇表示，臺東縣政府不斷主動地將藝術傾入到鄉鎮內，縣民樸實善良的性格總是讓來訪過的藝術家流連忘返，留下自己的感動創作當下緣分，這是一種善的循環，讓真善美與藝術在臺東內流動，提升在地公民美學及底蘊。

最早進駐的陳沛妤以自己擅長的攝影結合手抄紙技術呈現作品，在駐地期間內經歷的死亡事件也讓藝術家深有所感，而7月份的臺東，不只有沛妤所熟悉的豔陽高照，熱帶性低氣壓連日的雨使得大型手抄紙製作更加困難，這一切種種最終都成為《迷途都蘭｜輿島潮痕》顯示出它的特別。

駐地於山區的廖庭以深入鸞山530夢想孵育基地發掘他眼中的鸞山，駐地期間與館舍王媽媽一家生活得密不可分，從日常對話中《自己自己》延伸出的這檔作品核心，除了是與自己也是與530這個空間自然的對話。

《褐色印記》則是駐地於綠島肢體藝術家林慧盈的成果。她在駐地期間與溫泉聚落耆老相處後，發現綠島人對於土的連結深刻程度不亞於大海，這樣的關係是一般遊客來到小島不會感受到的，這樣的關係也透過小劇場的形式在綠島呈現。

文化處指出，114年度媒合藝術家駐地創研計畫，駐地橫跨山海並延伸綠島，媒合了臺灣及外籍藝術家，認識臺東、感受臺東、創作臺東、行銷臺東，由此透過作品呈現當地文化資源的再詮釋，並強化地方敘事與文化自覺，達到文化永續的推動，用「藝術」注入與擾動編緣在地公民美學的實踐。（照片記者朱達志翻攝）