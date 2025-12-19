編號12E黑面琵鷺現蹤台東 背衛星發報器今年首見

一早這隻背著衛星發報器的黑面琵鷺，在太平溪出海口覓食，還不時混在一群水鳥中休息。這幾日，這隻像是背著書包遠到而來的嬌客出現，鳥友們都好奇的到溪邊觀察拍照。

鳥友說道，「這是第一次觀察到這種有發報器的。」

另一位鳥友也說，「我也第一次觀察到。」

台東縣野鳥學會表示，黑面琵鷺主要過冬南遷的路徑在台灣西部，不過近10年來，在台東有少量發現，但今（2025）年第1次出現背著發報器的黑面琵鷺，鳥友還拍到腳環編號「12E」，追查發現是2023年在韓國繫放的，當時還是一隻幼鳥，今年會飛到台東來相當罕見。專家說，可能是風向影響牠飛行的路徑。

屏科大特聘級研究員孫元勳說明，「從韓國那邊是吹北風的話，說不定牠可能直接下來，或許會比較有機會從台東這邊登陸。」

台東野鳥學會理事楊宗瑋認為，「有一個戴衛星發發報器的黑琵過來，大家都很開心，牠應該是很有意義。」

鳥友說，現在太平溪剛好在整治，這隻黑面琵鷺可能會受到工程驚擾飛走，可能要把握時間來欣賞，但也提醒，安靜觀察就好不要驚擾牠。