編輯推薦ATiiSSU冬季Snow系列這5款閉眼入：Felix同款是這頂、小臉款韓妞愛不釋手

Gentle Monster所屬集團旗下的帽飾風格品牌ATiiSSU，2025年中才剛誕生就已成為時下年輕人之間的超人氣品牌，更掀起代購熱潮，ATiiSSU江南旗艦店則成了赴韓必排的行程。隨著韓國初雪已經降下，ATiiSSU推出全新Snow Collection，並由集團代言人Stray Kids成員Felix率先曝光，搶先製造一波話題，正式上架後韓妞們也陷入瘋搶的行列，其中編輯精選出這5款，閉眼入手都不會後悔！

ATiiSSU Snow Collection編輯推薦TOP5

TOP1.Felix同款：Yoda Beanie

Felix戴上的藍色款式Yoda Beanie，有著可愛的小垂耳輪廓，前方點綴大小不一的金屬、水鑽珠飾，後方則垂掛一條長編織毛線，在ATiiSSU的設計中，算是日常好搭配又有不乏搶眼特色的一款，同時此款也獲得韓妞們的喜愛，更是編輯本次新系列當中的私心TOP1。

TOP2.水桶帽

平頂水桶帽廓形滾上一圈柔軟毛皮，精簡而華麗，特別適合喜歡辣妹風格的女孩們，具有份量感的外形，戴上後能夠帶來小臉的視覺效果，也難怪韓妞們幾乎各個都愛不釋手，黑、白款式都是最百搭的選擇！不過編輯更推薦白色，若是在雪地中拍照簡直仙極了。

TOP3.Felix同款：FLX Cap

延伸自ATiiSSU最初的人氣黑色皮革棒球帽，新款在側邊加入了綁結的設計，並以Felix的名字命名，簡單帥氣的氛圍，適合喜歡低調風格的你，也很推薦作為入門款。

TOP4.Rica Cowboy牛仔帽

ATiiSSU將西部風牛仔帽鋪上滿滿的絨毛，上翹的帽簷配上雜亂無章的毛流，凸顯率性瀟灑的氣場，兩側的毛線裝飾則是ATiiSSU的標誌性設計，整體外形較為中性，男生也可以放心挑戰。

TOP5.Pine Bucket Hat遮耳帽

這款駕馭起來就比較有挑戰性，但編輯自己也非常想嘗試！蓬鬆填充的遮耳帽，布滿細緻的圖騰提花，為沉悶冬季增添活潑氣息，龐大體積戴上後絕對是街上的時髦焦點，不過在台灣確實不太有機會戴，更適合出國旅遊時作為保暖、穿搭亮點，拍起照來肯定特別上相！

