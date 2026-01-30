編輯的話：《Top 50/Best 50》年度特刊，獻給勇於嘗試的你

今個新年期間，我去了一趟赫爾辛基旅行。在一條寧靜的小街轉角處的咖啡店，我遇上了一位來自巴黎的老闆。這家店吸引我的不僅是咖啡香氣，還有它的裝潢——古典油畫天花板、繁複花線與圖案牆紙，與這座以極簡主義聞名的城市形成了鮮明對比。 「我當初來赫爾辛基是在工廠工作，」老闆一邊沖著拿鐵，一邊聊起他的故事。「但幾年後，我突然覺得自己需要一些改變。」於是，他開始存錢，租下了這個小空間，開了這間咖啡店。三年過去了，這裡成為了一處溫暖的小天地，不單因為咖啡好喝，更因為店裡總是瀰漫著一份特別的溫馨。 我說：「這真是夢想成真啊，擁有一個屬於自己的小角落。」他微笑答道：「其實只需要一點點勇氣。很多人只是沒邁出那第一步。」 這段對話，讓我對新的一年有了新的啟發，也為這期雜誌定下基調。 今期《Top 50》及《Best 50》合刊向過去一年裡那些敢於改變、勇往直前，致力改善我們周遭環境的設計師、建築師、設計作品及品牌致敬。過去一年裡，我們很高興見證他們的成就，有人首次挑戰家具設計，有人舉辦了人生中的首個攝影展，也有人開設全新工作室或勇敢探索全新市場。在超過100頁的內容中，我們將透過訪談與作品展示，證明無論挑戰多艱難，勇氣、堅持與技藝永遠是通往成功的關鍵。 Top 50 2026完整名單：https://top50.homejournal.com 雜誌的另一面是《Best 50》專題，帶來一系列精選優質家具與生活品牌。這些品牌得以入選，不單因為品質優秀，更因為在創新與進步的同時，始終尊重自己的傳承。許多品牌擁有悠久的歷史，而這絕非偶然，因為傳統往往是創新的基石。 就像Minotti家族第三代傳人Susanna Minotti最近在香港與我分享的一句話：「如果你不知道自己從何而來，你不會知道從何而去。」 最好的工藝，無論來自意大利還是其他地方，都需要一代又一代的傳承與積累。正是在這樣的基礎上，這些品牌才延續並發展出自己的故事。就像那位咖啡店老闆，無論人生走到哪裡，他始終忠於自己的根。這些設計師、創作者和品牌也向我們證明，尊重自己的身份與歷史，是實現真正創新與進步的關鍵。 希望你在新的一年裡也能鼓起勇氣，邁出屬於你的第一步，迎接美好的改變和全新篇章。 Best 50 2026完整名單：https://bit.ly/45AIudw 圖片：Kris Provoost

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】