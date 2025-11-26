編1.25兆國防預算是美方施壓？賴清德回「倒果為因」：主要壓力是中國併吞！也跟川習對話無關

總統賴清德提出投入1.25兆元國防特別預算，外界質疑是否受到美方施壓？他今（26）日在「守護民主台灣國安行動方案」記者會表示，絕不能倒果為因，台灣編列預算的主要壓力來自中國併吞，並非其他方面，更是籌備多時，才能以特別預算方式編列。賴清德也強調，「沒有實力做後盾的和解無法保障國家利益」，容易淪為投降的結果。

媒體今日在記者會問及，是否有信心這筆1.25兆元預算能在立院闖關？明年度總預算還沒審查通過，行政院版本的「財劃法」也可能被退回，未來如何和朝野立委溝通？在野也說如果兩岸和解就不用投資軍備？

賴清德回應，國防預算和中央政府總預算性質上有些不同，中央總預算是年度涵蓋各部會對國家推動建設，希望在野黨儘速付委審查、也能對政院提出必要監督，讓預算迅速通過，國家推動各項建設發展才會順利。

賴清德再說，他剛剛致詞時已經清楚說明，在國防特別預算方面，台灣面臨中國威脅，這筆預算是必要的投資，是投資在和平、台灣安全，當然希望在野黨能支持，這筆預算加上去後，沒有達到GDP的5%，但希望明年達到GDP3%以上。

賴清德強調，如果要和解、也必須要有實力來做後盾，「沒有實力做後盾的和解無法保障國家利益」，這樣的和解也容易淪為投降委婉的最後結果，希望在野黨不分立場能支持國安，生活方式才能保障、經濟才能持續發展。

媒體追問，至於投入1.25兆元預算，有人質疑這樣台灣是否受到美國施壓？

「我們絕對不能夠倒果為因或是本末倒置」，賴清德重申，台灣編列這筆預算目的在於保護國安、維護民主自由的生活方式，主要的壓力是來自中國的併吞、文攻武嚇、統戰滲透都日益增強，台灣為了保護本身安全、維護台海和平穩定而不得不進行，並不是來自其他方面。

賴清德也說，這項國防預算是基於要保護台灣安全，社會安定，人民可以持續享有民主自由的生活方式而提出，也希望能跟友盟國家維護區域和平穩定，這已經籌備多時，「才有辦法以特別預算的方式編列，跟最近川習對話沒有關係。」

（圖片來源：放言記者拍攝）

