緩刑期間再伸狼爪！男誘13歲少女拍性影像又猥褻 判7年

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子曾引誘少女拍裸照給他，被法院判處1年6月，緩刑3年，未料他在緩刑期間，再度對13歲少女小欣(化名)伸出狼爪，不僅引誘小欣自拍裸照與性影像給他，還變本加厲猥褻她胸部、下體。基隆地院審理後，依許犯強制猥褻與兒童及少年性剝削防制條例等罪，合併重判他7年徒刑。

判決指出，許男透過在社群軟體Instagram認識小欣，明知小欣還在念國中、年僅13歲，前年9月初，先引誘小欣拍攝裸胸照片1張傳給他，又在停車場內，不顧小欣反對，在車上摸小敏胸部、下體；9月底，3度要求小敏自拍裸胸與下體照片、性影像影片透過IG傳給他，共6張與1部影片。

案經小欣報警，警方在偵查中掌握許男與小欣間的IG對話紀錄截圖等證據，檢方依強制猥褻等罪嫌起訴他。法院審理時，許男坦承不諱。合議庭認為，許明知小欣年僅13歲，心智發育尚未成熟，竟為滿足一己私慾，不僅強制猥褻小欣，還引誘小欣自拍裸照與性影像給他。

法院審理發現，許閎欽並非初犯，先前已有相同類型的犯罪紀錄，被橋頭地方法院判處1年6月徒刑、緩刑3年；未料，許男在緩刑期間內不思悔改，竟再度鎖定兒少下手，嚴重影響被害少女的身心與人格發展，依許分別「對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪」，與兒童及少年性剝削防制條例「引誘少年自行拍攝性影像罪」，判處4年徒刑，合併應執行7年徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

