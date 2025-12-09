緩刑期間再犯案！教練廁所內露鳥猥褻 5歲女童作證「聞到臭味」定罪

苗栗一名吳姓直排輪教練露鳥猥褻5歲女童遭判刑。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／unsplash）

苗栗一名吳姓男子於某幼兒園擔任直排輪教練時，在廁所內哄騙5歲女童閉眼，趁機用生殖器觸碰女童嘴巴，還拿糖果給女童要她別說出去，事後女童告訴母親「有看到、碰到教練的雞雞」，讓媽媽氣得報警提告。一審依強制猥褻罪，判吳男有期徒刑4年，二審駁回上訴維持原判

判決書指出，吳男曾擔任苗栗某幼兒園的直排輪教練，每週三下午固定會到校教學，而他在去年（2024年）1月間，於廁所小便時，發現一名5歲女童也走進廁所，吳男便哄騙女童閉上眼睛，再趁機脫褲露出生殖器，還用下體觸碰女童嘴唇。

女童發現有異物碰到自己便睜開眼睛，吳男才趕緊穿上褲子走到洗台手洗手，並拿出1顆糖果給女童，要她別講此事告知其他人。

當天傍晚，女童母親載著姊姊來幼兒園接她，女童上車後就跟家人分享自己收到教練給的糖果，並稱「有看到、碰到教練的雞雞」，而女童母親驚覺狀況不對勁，立即到警局報案。

案經苗栗地院審理時，吳男矢口否認犯行，辯稱只是去上廁所，且女童是在進到廁所後就討要糖果，並非他主動給予，且他有告訴女童，拿到糖果不可以跟其他小朋友炫耀，他才願意給，女童有答應，所以他才給了糖果。

女童在偵查時曾說，她張開眼睛後看見吳男把長褲脫下來，且有不好聞的味道。吳男的辯護律師則指出，女童家人曾說女童當天很開心分享糖果等語，未見女童有何驚嚇、衝擊之情狀，不能排除女童係因見家長擔心、害怕的反映後才這樣回應。

一審法官勘驗幼兒園監視器，發現吳男總共在廁所內待了2分24秒時間，並與女童獨處了36秒，有足夠時間犯案，且女童是被吳男的生殖器碰觸後才睜眼查看，加上她曾表示「有聞到不好聞的味道」，足以證明吳男違反女童意願做出猥褻行為，認定吳男有強制猥褻犯行，依法有期徒刑判他4年。

吳男不服上訴台中高分院，二審法官發現，吳男過去曾有2次對14歲以上未滿16歲女子合意性交前科，遭判有期徒刑1年4月、緩刑4年，而此案女童沒有誣告吳男的理由，且事發後女童有出現作惡夢等情緒反應，因此駁回上訴，維持原判刑4年。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

