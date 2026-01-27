緩刑5年、褫奪公權3年…黃紹庭二審仍有罪 高市議會、黨部這樣說
國民黨高市議員黃紹庭涉詐領助理費案二審今（1/27）宣判，維持有期徒刑2年、緩刑5年及褫奪公權3年。高市議會表示，判決未定讞前不影響其議員職權與參選資格；國民黨高市黨部則回應，尊重司法判決，後續將依黨內相關規定辦理。
檢方查出黃紹庭於第2至第4屆高雄市議員任內，以人頭助理、低薪高報等方式，向高雄市議會詐領助理補助費共計1455萬餘元。高雄地檢署依違反《貪汙治罪條例》提起公訴，一審於去年6月判決其利用職務詐取財物罪成立，處有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，檢方不服提起上訴。
高雄高分院今天上午宣判，認為原審量刑並無不當，維持刑度、緩刑及褫奪公權內容不變，但考量犯後情狀，將原須支付國庫150萬元的緩刑條件，提高至200萬元。
針對二審判決結果，高雄市議會指出，依相關規定，須待案件定讞且若黃紹庭未再上訴，才會影響其現任議員職權；至於褫奪公權部分，則將影響其下屆議員參選資格。在判決確定前，黃紹庭仍具現任議員身分，並保有參選資格。
國民黨高市黨部則表示，尊重司法判決，對於後續黨紀或相關處理，將依黨內規章與程序辦理，不再多作評論。
