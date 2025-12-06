「緩緩坪林 永續低碳旅遊館」全新亮相 感受坪林的慢、香、亮

（生活中心／綜合報導）由新北市坪林區公所申請國家發展委員會「地方創生公有建築空間整備活化」補助計畫的坪林遊客中心，在閒置空間重新規劃整修後，由吉品養生股份有限公司接續升級營運，「緩緩坪林 永續低碳旅遊館」於114年12月6日正式亮相！館內以沉浸式光影、茶席文化與蔬食永續三大感官體驗，引導旅人「慢」下腳步、「聞」茶香、「亮」見流轉四季，以「心」的角度打開坪林，邀請大家以最愜意的方式感受山城之美。

圖／緩緩坪林開幕剪綵。（新北市坪林區公所 提供）

吉品養生將「緩緩坪林 永續低碳旅遊館」定位為地方共好的價值鏈，以「生態守護」、「碳中和行動」、「地方共融與文化推廣」三大永續目標為行動核心，連結公部門與在地青年培力工作站，保留原有遊客諮詢功能，增加特色商品展售、主題輕食空間及青創多功能基地，提供更豐富且更多元的服務體驗。特別值得一提的是二樓的沉浸式光影展「光影茶鄉四季」，以茶園晨霧、螢火蟲、悠游魚群及山坡轉色等意象，帶領遊客靜心感受台北後花園的好山好水。

圖／食遊茶澗，感受坪林地方氣息。（新北市坪林區公所 提供）

坪林區長張秀玲表示，「感謝國家發展委員會及新北市政府的支持，讓坪林遊客中心得以以全新的樣貌與大家見面！緩緩坪林不只是空間的翻新，更象徵著坪林發展的新起點，期待它成為北宜商圈轉型的火車頭，吸引更多旅客走進坪林。也期盼企業與青年團隊的合作，讓這裡成為交流、創新與共好的基地，共同攜手邁向坪林永續茶鄉的願景。」

圖／緩緩坪林沈浸式光影展「光影茶鄉四季」。（新北市坪林區公所 提供）

12月的坪林精彩豐富，新北好茶冬韻展售會於12月6、7、13及14日在坪林區茶業博物館旁熱鬧登場，結合坪林尾橋及緩緩坪林永續低碳旅遊館正式啟用，以及北勢溪畔亮相的巨星家燕，快跟著家燕的身影，一起來坪林遊玩吧！更多消息請上新北市坪林區公所Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/pinglinntpc)。

