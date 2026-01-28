緩解三明治世代壓力 吳宗憲端牛肉：讓北漂青年回來宜蘭
藍委吳宗憲參選宜蘭縣長，27日推「老大人我來顧」方案，強調「70歲以上免繳健保費」，結合AI與慢性病管理，緩解三明治世代壓力。此外，吳宗憲還提出學童課後輔導方案，引入企業包辦、減輕教師負擔，讓北漂年輕人能回宜蘭找到工作機會，讓家長們能安心上班。
吳宗憲28日在《千秋萬事》節目提到，他博士班念公共衛生，很重視健保、人民健康這些議題，「我們不能讓國民有一個狀況，不能讓人民『因貧而病』，或『因病而貧』！」這兩個東西環環相扣，人可能因為貧窮、生活條件不好而生病，也可能因為生病導致無法有收入、而讓自己變窮。老人家在退休之後，沒有收入、又不希望增加子孫負擔，就可能繳不出健保費，這個東西就要由國家來介入。不能讓一個已經沒有什麼賺錢能力的人，還要繼續繳健保費，這個議題可以拿出來討論要不要排富，但這個東西一定要做！
吳宗憲表示，他也考慮到「三明治世代」，45歲到65歲的人，台灣有234萬人，比例真的很高，上有老、下有小，所以他第一個要推的是對小朋友的照顧，再來是對老人的照護，就是他對〈禮運大同篇〉所認知的部分。
吳宗憲指出，小朋友除了營養午餐，還有一個很重要的是課後照顧，很多人現在不到6、7點根本沒辦法下班，我們有沒有辦法用課後輔導，照顧有需要的小朋友到7點？他也不是要增加老師的工作量，希望能引入企業來做，由政府認可的企業去包辦這件事，而不是增加老師的負擔。課後輔導不是只有看書，可以球類、語言、電腦、下棋、畫畫，要讓孩子能安心在那邊，讓父母可以好好工作。
吳宗憲強調，要讓企業聘用宜蘭北漂的年輕人，「你回來這裡、我給你工作，幫我照顧更下一代的人！」他一直在設計這樣的制度，讓宜蘭更好，讓大家不用北漂，在家陪陪父母，順便找到工作，照顧這些學生。
其他人也在看
NBA》菜就認命！哈利伯頓笑談巴黎奧運「內心戲」：原來打不到球的人是我...（影音）
溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季因為阿基里斯腱傷勢休兵當中，他近日在節目上和詹姆斯（LeBron James）聊起前年巴黎奧運的故事。他透露，當時總教練柯爾（Steve Kerr）告訴大家，12個人不一定都能上場，其他學長們包含詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）都意自由時報 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
高鐵駕駛門檻高合格率僅5% 自學模擬機首亮相
（中央社記者黃巧雯、江明晏高雄28日電）台灣高鐵今天首度對外展示駕駛自學模擬機，內建27套情境，考驗應變力。高鐵目前駕駛約200名，入職門檻極高，須經筆試、維也納測驗、內部訓練、體檢，合格率僅約5%。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
侯友宜赴萬里金山行動治理 聚焦建設交通與觀光
新北市長侯友宜今（27）日率市府團隊前往萬里、金山區，與轄內里長展開行動治理座談會。侯友宜表示，受惠於《財劃法》修法，今年金山區與萬里區預算分別增加約 1.4 億元與 1.37 億元，市府將加速推動地...自立晚報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
批高鐵延伸宜蘭案的民團「公民幫推」不單純、都是民眾黨自己人？！成員出自柯2018競辦「零號候選人」
臉書粉專「南瓜君」指出，簡單來說，黃國昌跟柯文哲早就都知道高鐵延伸宜蘭的爭議，「因為為數不多的反對團體，就是他們熟識的人」放言 Fount Media ・ 15 小時前 ・ 發表留言
北分署羅東就業中心 助65歲阿宏重返職場
北分署表示，中高齡及高齡就業常面臨體力負荷與技能轉換等多重挑戰，透過就業服務員持續的關懷陪伴與追蹤輔導，不僅順利適應新職場、逐步改善家庭經濟狀況，也重新找回對自我的肯定與信心。65歲的阿宏，育有三名女兒，目前與妻子、二女兒及孫子同住。多年來，他始終扛起家中主要經濟責任。過去二十餘年長期投入餐飲業工作，因長時間站立並承受高強度勞動，隨著年齡增長，體力逐漸不堪負荷，最終選擇先行退休，期盼能暫時放慢腳步，調養身體。退休生活未如預期般輕鬆，每月基本開銷約三萬餘元，加上女兒需分心照顧年幼子女，僅能仰賴多年累積的存款維持。面對日常開銷與家人的辛勞，阿宏決定重返就業市場，尋找更穩定的生活來源。這次再出發，不僅是為了收入，更展現了他身為父親、祖父及對家庭的責任與承擔。阿宏前往勞動部勞動力 ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
解決土方之亂 國土署：土石GPS採中央地方雙軌並行
近來「土方之亂」引發社會高度關注，有環保團體主張，中央政府應強化對營建剩餘土石方品質與流向的把關，並建議地方政府自行建置土石方運載車輛的GPS系統，且希望能直接與內政部上報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
獨／國民黨提名太慢 侯友宜連任勝選競總被蘇巧慧租走了
國民黨新北市長人選還在協調，早早確定人選的民進黨參選人蘇巧慧不僅海陸空戰齊發，競選總部也已確定，就是當年新北市長侯友宜競...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3則留言
太子集團2.0？中國男在台設公司 經營線上博弈
太子集團2.0？中國男在台設公司 經營線上博弈EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
竹苗金門29日防10度以下低溫 中南部日夜溫差大
（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署發布低溫特報，明天竹苗、金門局部地區防10度以下低溫，中南部日夜溫差大；下波東北季風估31日南下，持續影響至2月3日，水氣由濕轉乾，但冷空氣強度仍有增強可能。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
汪小菲彌補陪拍遺憾馬筱梅兩套美裝亮相 蘭姐開啓帶娃歡樂模式
汪小菲彌補陪拍遺憾馬筱梅兩套美裝亮相 蘭姐開啓帶娃歡樂模式娛樂星聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
外公家遭人「丟雞蛋」！家暴男嗆「媒體預斷」拒讓國民法官審 北院打臉了
男子劉柏葳涉嫌殺害在台北信義夜店當公關的谷姓前女友，被依殺人罪嫌起訴。他不滿部分媒體的報導煽情、片面或引用錯誤資訊，導致社會對他產生不當的負面觀感，甚至還有人跑去他外公家丟雞蛋，認為輿論會對國民法官產生影響，聲請本案不行國民法官程序。但台北地院認為，職業法官也會看新聞，單純媒體關注不代表國民法官無法中立、冷靜參與審判，駁回聲請。太報 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
傳紫南宮「鎮廟金雞」壓斷惡霸雙腿？廟方怒批：胡說八道
傳紫南宮「鎮廟金雞」壓斷惡霸雙腿？廟方怒批：胡說八道EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
宜蘭空拍機投毒案！張美阿嬤農場爆氣痛罵兒子「巨嬰」
宜蘭縣三星鄉「張美阿嬤農場」負責人之子王姓男子，因不滿員工跳槽至「星夢森林劇場」，竟指示員工以空拍機投放摻有劇毒農藥的飼料，導致對手園區內多種動物中毒死亡。案件經檢方起訴後，張美阿嬤農場發文澄清與王男已無關係，更在留言區直言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
「陳菊請辭只是遲來的止血」 國民黨團：新任監察院長必須超越黨派
總統府今天（28日）宣布監察院長陳菊請辭獲准，國民黨團指出，這只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，這種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，下一任繼任上報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
陳啓昱等3人涉台鹽綠能弊案交保 南檢抗告遭駁回
（中央社記者張榮祥台南28日電）台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人涉及台鹽綠能光電弊案，南檢偵結起訴移審後遭羈押約11個月，台南地院26日裁定交保，檢方提起抗告，台南高分院今天裁定駁回，不得再抗告。中央社 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
小米、拚多多、寧德時代都被列入 德州擴大中資科技產品禁用清單
為了防範敵對外國勢力滲透並確保州政府資訊安全，美國德州州長艾波特（Greg Abbott）於1月26日（當地時間）正式宣布，擴大德州政府公務設備禁用之科技產品清單。本次更新針對與中國及其共產黨政府（CCP）有關聯的硬體、軟體及人工智慧（AI）平台進行了大幅度的限制，以期構築更嚴密的資安防線。這項禁令是在艾波特與「德州網路司令部」（Texas Cyber Co......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1則留言
投書：請賴清德主席正確解讀花蓮的特殊選民結構
謝家豪／民進黨資淺黨員、花蓮教師鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
陳菊請辭獲准 Kolas點名他們轟：網路霸凌如公開處決
監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府28日下午發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，此令自中華民國115年2月1日生效。對此，總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）直呼，陳菊請辭監察院長獲准後，酸言酸語仍未停止，因為充斥太多酸民等級的政客，若不願就事論事，只為鬥爭執政黨，而對陳進行人身攻擊，「比起戒嚴時期坐牢，當今的網路霸凌有如公開處決，過之而無不及」。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4則留言
打造2035全球AI之都 蔣萬安：輝達總部春節前簽約 今年動工
台北市長蔣萬安28日晚間受邀出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，與歷任理事長及產業界領袖齊聚一堂。蔣萬安除感謝內科協會長期作為市府最堅實的夥伴，他更在會中宣布，輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區的第一個海外總部，預計將於農曆年前正式完成簽約，並於今年內正式動工。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2則留言
堰塞湖災情 藍告發3部長廢弛職務
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰堤成災，造成19人死5失蹤悲劇。檢調展開偵辦聲押禁見光復鄉長林清水獲准。國民黨花蓮縣議會黨團認為防災權責屬中央，因中央部會失職長年未疏浚，才造成重大災害，28日到台北地檢署告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫3人涉嫌廢弛職務釀成災害、過失致死等罪，並呼籲北檢依法嚴查，給予罹難者家屬一個交代。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3則留言