緩解三明治世代壓力 吳宗憲端牛肉：讓北漂青年回來宜蘭

吳宗憲(右)27日與冬山鄉代表游浩詮(左)交流老人福利等政策，實地了解宜蘭民情。（資料照／吳佩蓉攝）

藍委吳宗憲參選宜蘭縣長，27日推「老大人我來顧」方案，強調「70歲以上免繳健保費」，結合AI與慢性病管理，緩解三明治世代壓力。此外，吳宗憲還提出學童課後輔導方案，引入企業包辦、減輕教師負擔，讓北漂年輕人能回宜蘭找到工作機會，讓家長們能安心上班。

吳宗憲28日在《千秋萬事》節目提到，他博士班念公共衛生，很重視健保、人民健康這些議題，「我們不能讓國民有一個狀況，不能讓人民『因貧而病』，或『因病而貧』！」這兩個東西環環相扣，人可能因為貧窮、生活條件不好而生病，也可能因為生病導致無法有收入、而讓自己變窮。老人家在退休之後，沒有收入、又不希望增加子孫負擔，就可能繳不出健保費，這個東西就要由國家來介入。不能讓一個已經沒有什麼賺錢能力的人，還要繼續繳健保費，這個議題可以拿出來討論要不要排富，但這個東西一定要做！

吳宗憲表示，他也考慮到「三明治世代」，45歲到65歲的人，台灣有234萬人，比例真的很高，上有老、下有小，所以他第一個要推的是對小朋友的照顧，再來是對老人的照護，就是他對〈禮運大同篇〉所認知的部分。

吳宗憲指出，小朋友除了營養午餐，還有一個很重要的是課後照顧，很多人現在不到6、7點根本沒辦法下班，我們有沒有辦法用課後輔導，照顧有需要的小朋友到7點？他也不是要增加老師的工作量，希望能引入企業來做，由政府認可的企業去包辦這件事，而不是增加老師的負擔。課後輔導不是只有看書，可以球類、語言、電腦、下棋、畫畫，要讓孩子能安心在那邊，讓父母可以好好工作。

吳宗憲強調，要讓企業聘用宜蘭北漂的年輕人，「你回來這裡、我給你工作，幫我照顧更下一代的人！」他一直在設計這樣的制度，讓宜蘭更好，讓大家不用北漂，在家陪陪父母，順便找到工作，照顧這些學生。

