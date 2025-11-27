緩解中日關係? 高市早苗：日本政府無權置喙台灣法律地位

有關台灣法律地位，高市早苗坦言，日本政府沒有立場來認定，台日之間保持著非政府間的實務關係。而早在《舊金山和約》中，日本就已經放棄所有關於台灣的權利和權限。 圖：翻攝自高市早苗X

[Newtalk新聞] 日本國會26日召開「黨魁討論會」，日本首相高市早苗出席該討論會與在野黨魁討論相關問題。針對先前「台灣有事」發言，高市重申只是針對情況「如實回答」，但沒有立場來認定台灣的法律地位。

綜合多家日媒報導，該次黨魁會議是高市上任後首次參與此類會議。前首相、現任立憲民主黨代表野田佳彥在會中表示，高市於10月底與中國國家主席習近平會晤時，就中日重建戰略互惠關係所展現的態度，表示一定程度的讚賞。

廣告 廣告

隨後，野田就針對高市有關台灣有事發言，導致中日關係降溫一事進行質問。他表示，高市先前言論一個武斷的事件，「妳有意識到自己的責任嗎？」並批評高市身為自衛隊最高指揮官，有些話是不能講的，隨口講出自己的觀點是很輕率的。

對此，高市表示，之後會透過對話與中國建立全面良好的關係，並強調最大化國家利益是她的責任。至於先前發言，高市表示，關於可能引起自衛隊參戰的「存亡危機事態」，日本政府會根據個別具體情況，綜合所有資訊來下判斷。

有關台灣法律地位，高市坦言，日本政府沒有立場來認定，台日之間保持著非政府間的實務關係。而早在《舊金山和約》中，日本就已經放棄所有關於台灣的權利和權限。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

轟賴清德2027武統論誤導還偷改臉書 民眾黨團：成美日眼中最麻煩的咖

藍營質疑1.25兆國防特別預算！王婉諭：侵略者不會等我們做好準備