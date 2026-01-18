緩解人犬衝突！彰化啟動今年度TNVR 控管9300隻遊蕩犬貓

彰化縣遊蕩犬隻數量超過9300隻，人犬衝突事件時有耳聞。（警方提供）

彰化縣遊蕩犬貓收容空間有限，官辦收容空間約250隻，民間收容約1千隻，然彰化縣內光是遊蕩犬隻數量就超過9300隻，人犬衝突事件時有耳聞。彰化縣為控管遊蕩犬貓數量，18日啟動今年度遊蕩犬貓TNVR工作，盼減少彰化縣轄內遊蕩犬貓數量，降低與人類活動的衝突。

彰化縣政府指出，國內流浪動物零撲殺政策雖早於民國106年2月6日正式上路，但多年來流浪動物收容空間有限，為有效控管遊蕩動物數量及維護動物福利，勢必要落實辦理遊蕩犬貓TNVR，即捕捉（Trap）、絕育（Neuter）、注射狂犬病疫苗（Vaccinate）及回置（Return）工作。

廣告 廣告

彰化縣政府為有效控管遊蕩動物數量及維護動物福利，啟動今年度遊蕩犬貓TNVR，即捕捉（Trap）、絕育（Neuter）、注射狂犬病疫苗（Vaccinate）及回置（Return）工作。（彰化縣政府提供）

彰縣府統計，去年一整年共完成遊蕩犬貓TNVR絕育工作計1萬3967隻，今年度已委託託彰化縣浪愛回家救護協會及臺中市橋烽關懷生命協會等2家廠商辦理遊蕩犬貓TNVR工作，歡迎有意協助遊蕩犬貓絕育工作的縣民上網報名參加，名額有限，額滿為止。

活動分兩區進行網路預約，第一區由臺中市橋烽關懷生命協會負責，區域為伸港、線西、鹿港、福興、芳苑、大城、二林、竹塘、埤頭、溪州、二水、田中、北斗，網址https://forms.gle/agdyhFVD93uQPpoG6；第二區為彰化縣浪愛回家救護協會，區域為和美、秀水、埔鹽、溪湖、田尾、社頭、永靖、埔心、員林、大村、花壇、芬園、彰化，網址https://forms.gle/yn8iyb6oRec8FM928。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，在遊蕩動物統計方面，113年全彰化縣有9313隻遊蕩犬，位在員林垃圾掩埋場旁的流浪狗中途之家由官方管理，收容量為250隻，民間收容的數量沒有進行實地調查統計，初估約有1千隻，官方與民眾的流浪動物收容空間都相當吃緊。

董孟治說，流浪狗中途之家將進行原地擴建，未來會從現在的1樓擴建到4層樓的建物，收容動物數量也會從目前的250隻增加到約450隻，目前該工程正在發包中。

更多中時新聞網報導

龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢

教師1月25日上街 促廢校事會議

女兒愛喊爸爸 鬼鬼笑問在哪兒