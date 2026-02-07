緩解副作用 盧俊瑋接住抗癌病人

癌症治療雖日新月異，但療程中伴隨而來的是嚴重紅疹、脫皮、甲溝炎等副作用，對於身心俱疲的病人來說，恐成為壓垮駱駝的最後一根稻草。在林口長庚醫院皮膚科醫師盧俊瑋（見圖，盧俊瑋提供）的診間裡，這群病人可以被溫柔地接住，透過細緻的藥物調整和衛教，協助病人維持生活品質，支持他們順利度過艱辛的抗癌路。

盧俊瑋坦言，原本皮膚科並非自己第一志願。大學時，他早已規畫要往心臟內科發展，立志照顧重症病人，後來他加入藥物過敏權威鐘文宏的研究團隊，鐘醫師告訴他「我這邊重症病人，不會比內科少」。這句話讓他轉而深耕皮膚領域。

廣告 廣告

藥物過敏的判定往往比想像中複雜。盧俊瑋說，常有病人被註記一長串的藥物過敏紀錄，造成後續醫療不小的困擾；如果沒有明確分辨出哪一種藥物過敏，未來病人用藥將受限。因此，他會仔細詢問病人的用藥頻率、發作時間與症狀，盡量縮小可能範圍，再進行精準檢測。

盧俊瑋分享家人的親身經歷。女兒曾服用多喜黴素後，短短20分鐘就在自己眼前逐漸呼吸困難，讓他有些驚訝，因為這款抗生素發生過敏機率極低。這段經驗也促使他將相關衛教知識發布在網路上，希望病人在發生藥物過敏時能詳實記錄，協助醫師準確判斷，確保未來的用藥安全。

他的診間裡，有5到6成病人是癌症患者，因為化療、放療、標靶或免疫治療而受皮膚副作用所苦。曾有病人因為嚴重甲溝炎或手腳脫皮導致劇痛，必須坐輪椅進入診間，甚至有年長患者因此想放棄治療，家人不斷勸說也無效，直到來到盧俊瑋的門診接受治療，順利緩解皮膚副作用，後續安穩度過5、6年。

「不敢說自己的幫助很大，但很希望病人能夠好好過日子。」盧俊瑋說，由於標靶藥物需長期使用，已有病人在他的門診追蹤長達8年。不過，他也時常面臨生命的無常，有時患者的皮膚狀況才剛照顧好，卻因癌症惡化而突然離世，當下次回診時，踏進診間的是前來代領診斷證明書的家屬，讓他不免感慨「沒辦法陪病人一起變老」，也更加把握每一次的相遇，希望在有限的時光裡，和病人建立更多緣分。