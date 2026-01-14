緩解土方之亂 國土署祭四項配套
內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，掀起「土方之亂」，國土署昨祭出四項措施協助業者度過陣痛期，此外，過去只收公共工程土石方的台北港，也將開放收容都更案或出土量達5萬方的民間工程。業界肯定中央願意正面回應問題，但也直言，當前最迫切的關鍵仍在於配套能否即刻落地，否則工程停擺風險，仍在擴大。
高雄美濃大峽谷案，引發各界關注，為防範非法傾倒廢土等行為，國土署今年起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點，都以電子聯單申報，引發業者強烈反彈。
國土署昨舉行記者會，營建管理組組長李守仁指出，將祭出四項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。
針對外界關切土資場拒收、價格墊高問題，國土署指出，公平會已介入調查，若查獲聯合哄抬價格，將依法開罰。
李守仁指出，為協助後端去處，與交通部協調後，台北港收容北北基桃竹約3000萬方土石方、台中港收容200萬方、彰濱工業區收容104萬方、高雄市南星計畫的暫置與填埋大概700方，等到2029年高雄港也可開放3615萬方，能解決嘉義縣市、台南市及高雄市的土方去化問題。另地方政府的大型填埋場還可收受1011萬方，今年度新竹縣會再加一場300萬方填埋型的土資場。
李守仁說，台北港收容北北基桃竹約3000萬方，除公共工程外，放寬合法土資場、具公益性的民間工程及出土量達5萬方以上的民間工程，也可以進台北港；同時雙北市府也有意向台北港承租一塊地，委外做篩分及暫置可加快速度。
台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶表示，營建剩餘土石方牽涉公共工程、民間建案、港區填築及跨縣市運輸的全國性問題，他提三建議，希望中央鬆綁必須地方同步、去化量能需透明且有時程、管理回歸風險分級與效率治理。
中華民國不動產協進會理事長張麗莉也說，業界並不排斥管制，只要政策對環境有利，都願意配合，「管制是對的，大家並不反對」，但關鍵在於必須給出可落實的時程，業者才能據以調整工期與資源配置，找到實際解套方式。
為何新政上路半個月才說明？國土署長吳欣修指出，政策2024年就開始檢討，過程中有找部會代表或公會討論，並在去年8月公布，但多數業者習慣過去樣態，直到去年12月下旬，才大量湧入申裝。
李守仁說，目前GPS總申請數5303台，1043台裝機中，有4260台可上路，平均作業時間縮短至三天內；根據去年出土量計算，全台一天約需6000輛車力，再加緊一點，就能達到土方需求。
吳欣修也說，國土署不反對業者繼續使用地方政府環保局的監控系統，但希望藉由這次新制提升到「即時回傳」，以精確掌握土石流向。
