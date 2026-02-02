緩解土木人才荒 行政院公共工程會攜手宜蘭大學開辦花東學分班

行政院公共工程會攜手宜蘭大學開辦花東學分班

為解決臺東土木工程人才短缺困境，行政院公共工程委員會與國立宜蘭大學合作，將於今年3月底開辦花東地區土木工程學分班，工程會今(2)日於臺東縣政府說明課程資訊，希望透過培訓加強專業職能並協助取得採購證照，進而提升東部公共工程的執行品質與效率。

工程會指出，臺東因交通與地理因素，長期面臨人才招募困難，114年度高普考提報26名職缺，最終僅分配到6人，由於臺東在地缺乏設有土木工程系的大專院校，人才養成不易，因此工程會特別推出補助計畫，在花蓮開設包含國考科目及政府採購課程的學分班，無論是想強化職能、轉換跑道或是有意報考公職的民眾，都能藉此充實專業知能。

針對人力流失問題，臺東縣副縣長王志輝表示，縣府已針對辦理工程採購的約用技術員加薪，薪資級距調整至5到6萬元，與業界起薪看齊，並將約聘雇人員薪資全面調升至3萬1千元起跳。這項政策不僅涵蓋建設處，更納入文化、社會及原民等局處，期盼透過待遇優化與學分班的進修管道，留住優秀專業人才。

115年度花東地區土木工程學分班預計於3月底，在鄰近花蓮火車站的臺鐵公司東區訓練所開課，歡迎有志投入土木工程領域社會大眾踴躍報名參加，相關資訊請上宜蘭大學官網查詢。