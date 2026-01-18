緩解垃圾圍城危機 台泥DAKA園區已為花蓮去化逾十萬噸垃圾

台泥DAKA園區主動邀請和平澳花村部落意見領袖與和平村民實地參訪，展現環保決心。(台泥提供)

記者林中行／花蓮報導

台泥 DAKA 再生資源利用中心自二０二三年七月試運轉至今，累計為花蓮去化的垃圾量已正式突破十萬噸大關，不僅實質緩解花蓮長年的垃圾圍城危機，更在經歷強震與多次極端氣候災情的近兩年半間，驗證了台泥與在地共患難的環境韌性。

花蓮縣政府表示，位於台泥和平廠的 DAKA 再生資源利用中心透過水泥窯高溫協同處理技術結合氣化爐，將垃圾與事業廢棄物轉化為製程替代原料與燃料，實踐幾乎「零底渣」的目標。相較過往跨縣市轉運模式，這十萬噸垃圾的在地循環大幅減輕了蘇花公路交通負擔，累計減碳效益達五點二萬噸，並避免約四千八百四十噸掩埋產生的甲烷排放。

花蓮縣環保局指出，為消除附近居民的疑慮，台泥於觀光勝地 DAKA 園區設置二十四小時環境數據即時連線看板，並主動邀請和平澳花村部落意見領袖與和平村民實地參訪。

台泥表示，身為同時擁有水泥廠與混凝土廠的企業，台泥認為分布全台各地的預拌混凝土廠與同業們，皆致力於處理性質穩定的工業副產品如飛灰與爐石粉，將其轉化為替代膠結材以降低碳排放。目前旗下和平及蘇澳水泥廠則承擔了技術難度更高的半導體、化學纖維、電力、鋼鐵、營建等台灣經濟命脈產業之廢棄物處理，二０二五年共計處理逾一百萬噸。

台泥強調，這類工業廢棄物成分多元、組成複雜或難以透過一般物理方式回收，唯有運用水泥窯均溫一千三百度的極高溫核心技術，透過長滯留時間與完全熱分解，將廢棄物分子結構徹底礦物化，轉化為水泥熟料的一部分。

由於極高溫環境能確保處置過程全面無害化，是社會廢棄物處置不可替代的最後一道防線，這也正是本土水泥業不能被大量進口水泥替代的戰略意義所在。

台泥指出，進口水泥商雖能提供建材原料，卻無法協助台灣處理性質複雜的廢棄物，一旦本土水泥窯因為產能利用率受進口衝擊逐年下降、甚至被迫停止運轉，台灣關鍵產業產生的廢棄物亦將立即面臨去化瓶頸，嚴重衝擊國家環境韌性。