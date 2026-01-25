緩解急診人潮！桃園攜手中央推動「假日輕急症中心」確保醫療不中斷

桃園市副市長王明鉅今日上午前往大園區，出席「行政院暨衛生福利部週日及國定假日輕急症中心訪視」活動。圖：截自行政院官網

桃園市副市長王明鉅今(25)日上午前往大園區，出席「行政院暨衛生福利部週日及國定假日輕急症中心訪視」活動。王明鉅表示，為有效紓解急診壅塞並分流人潮，桃園全力配合中央推動假日輕急症中心，確保市民在周日及國定假日醫療服務不中斷，更期盼從源頭促進民眾健康，落實分級醫療，有效利用急診資源。

王明鉅表示，醫療應以「健康不生病，小病不變大，大病不致命」為目標。圖：截自行政院官網

王明鉅指出，面對高齡少子化與醫療人力短缺的挑戰，市府推動UCC強化醫療分流已有明顯成效，未來將滾動檢討並朝常態化推進。他也說明，醫療應以「健康不生病，小病不變大，大病不致命」的目標，從確保民眾健康，到提升醫療資源有效利用的正向循環。王明鉅感謝衛福部去年核定桃園市立醫院籌設，目前正積極推動中，並規劃於觀音、大溪、復興等區推動三所分院，補足在地醫療量能。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰肯定桃園市設置4處UCC分流據點，並感謝敏盛醫院等團隊投入服務，透過中央地方協力，讓國人獲得完善醫療服務。衛生福利部長石崇良也感謝桃園於大園敏盛、龍潭敏盛、大明及中美醫院等四處設置UCC據點。結合醫院及基層醫師，提供輕微外傷、感冒及腸胃不適等診療，有效提升醫療可近性。

衛生局指出，桃園UCC服務量能從初期每日約40餘人提升至上周87人，顯示市民知曉度與使用率明顯提升。市府將持續優化流程與動線，確保醫療品質與病人安全，並加強宣導「輕急症假日優先到UCC」，衛生行政體系將持續協調資源讓制度運作更穩健，做第一線醫護最強後盾。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園民眾服務社春安慰勞 感謝警消春節守護市民不打烊

刑事局攜手宮廟創新反詐「Q版小神衣」護民平安