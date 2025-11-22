緩解急診壅塞！台大醫院OPAT中心啟用 每月可降17％占床率
過去肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症患者，若無法口服抗生素，就必須住院接受注射；衛福部為尋求急診壅塞解方，8月起將門診靜脈抗生素注射（OPAT）納入健保給付，台大醫院試辦3個月，發現可減少17％病房占床率，昨（11/21）正式啟用OPAT中心，每天可收治30至50名患者。
台大醫院急診醫學部主任張維典指出，過去感染症病患除了到急診就醫，也有部分病人來自門診，由於病房沒有空床，被安排至急診治療，等待住院時機，這就會增加急診暫留病人的數量。
台大醫院OPAT中心是整合急診部、家醫部、內科部、藥劑部、護理部等多專科團隊。張維典表示，8月起在急診試辦OPAT計畫，8月收治46人、9月71人、10月收治55人，這些病人原先需要等待一般內科住院病床，以9月分71人換算，採門診靜脈注射抗生素，減少病床占床率17％。
張維典表示，目前OPAT中心設置於台大醫院院史室原址，分為上午7時至9時、晚上8時至10時兩個時段，每天預估可收30到50人，病患無須住院，可在上班前、下班後接受治療，維持工作與日常生活，減少治療對生活的影響，視抗生素類別選擇每天治療1次或2次。
